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سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم اليوم الثلاثاء 4-4-2023 سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء

محمد مصطفيمنذ ساعة واحدة
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سجل سعر الدولار في مصر ، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 ، ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات اليومية ، حيث وصل إلى 30.90 جنيهًا ، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في مصر

آخر التحديثات لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري ، وهي كالتالي:

سعر اليورو اليوم في مصر: وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 33.70 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي إلى الجنيه المصري اليوم 20.97 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.23 ​​جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.76 جنيه.

سعر الدولار الكندي في مصر: استقر سعر صرف الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 23.01 جنيه.

سعر الدينار الليبي كم جنيه مصري اليوم: بلغ سعر صرف الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم 6.45 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 38.38 جنيهاً مصرياً.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.49 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.57 جنيهاً مصرياً.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.42 جنيه.

سعر الريال العماني إلى الجنيه المصري: تم تسجيل سعر الصرف اليوم من الريال العماني إلى الجنيه المصري عند 80.26.

تنشر وكالة الصفا ضمن ملفاتها المالية أسعار العملات اليومية في بعض الدول العربية. لتسهيل التابع العربي وخدمة مصالحه.

محمد مصطفيمنذ ساعة واحدة
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