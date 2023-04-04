سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم اليوم الثلاثاء 4-4-2023 سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار في مصر ، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 ، ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات اليومية ، حيث وصل إلى 30.90 جنيهًا ، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في مصر

آخر التحديثات لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري ، وهي كالتالي:

سعر اليورو اليوم في مصر: وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 33.70 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي إلى الجنيه المصري اليوم 20.97 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.23 ​​جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.76 جنيه.

سعر الدولار الكندي في مصر: استقر سعر صرف الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 23.01 جنيه.

سعر الدينار الليبي كم جنيه مصري اليوم: بلغ سعر صرف الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم 6.45 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 38.38 جنيهاً مصرياً.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.49 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.57 جنيهاً مصرياً.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.42 جنيه.

سعر الريال العماني إلى الجنيه المصري: تم تسجيل سعر الصرف اليوم من الريال العماني إلى الجنيه المصري عند 80.26.

تنشر وكالة الصفا ضمن ملفاتها المالية أسعار العملات اليومية في بعض الدول العربية. لتسهيل التابع العربي وخدمة مصالحه.