للمتزوجين فقط.. ضعي الصابون على الخيار في غرفة النوم لمدة 30 دقيقة وسوف تذهلين من النتيجة

ضع الصابون على الخيار ولن تصدق النتيجة. سوف تندم على معرفة ذلك لفترة طويلة. وصفة الخيار بالصابون من الوصفات التي يمكن استخدامها ولكن للمتزوجين فقط.

يساعد الخيار على ترطيب البشرة لاحتوائه على فيتامينات ومعادن متعددة ، بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الماء ، فهو يجعل البشرة منتعشة ويوفر لها جميع الاحتياجات اللازمة.

يستخدم هذا الخليط لعلاج جميع المشاكل التي تعاني منها البشرة مثل البثور والبثور ، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام هذا الخليط كغسول للوجه يومياً مرة في الصباح ومرة ​​في المساء مع العلم أن النتيجة من هذا القناع يظهر بسرعة.

ضع الصابون على الخيار ولن تصدق النتيجة

يمكن تحضير وصفة الخيار والصابون بسهولة بإحضار بعض المكونات البسيطة وهي:

صابون مصنوع من مواد طبيعية. كوب ماء دافئ. مصفاة. حبة خيار مبشور. بضع قطرات من زيت الزيتون. ماء الورد. بضع قطرات من زيت اللوز المر.

يُبشَر الصابون ويُضاف إلى كوب من الماء الدافئ حتى يذوب تمامًا. بعد ذلك ، يتم ترشيح الخيار المبشور من خلال مصفاة.

ثم قم بإضافته إلى الصابون ، ثم أضف بعض قطرات زيت الزيتون وماء الورد مع إضافة زيت اللوز المر حتى تحصل على قوام كريمي مثل الكريم الذي يمكن دهنه بسهولة على البشرة.

يوضع هذا الخليط في وعاء زجاجي. يستخدم يومياً ، مرة في الصباح ومرة ​​في المساء ، حيث يساعد على ترطيب وتفتيح البشرة ، ويظهر بمظهر لامع.

فوائد الصابون والخيار

يحتوي كريم الخيار والصابون على مجموعة واسعة من الفوائد للبشرة ، بما في ذلك ما يلي:

يمكن لهذا الخليط أن ينظف البشرة ويزيلها من الدهون والبثور التي تظهر خاصة في فترة الصيف.

يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء الذي يقضي على الهالات السوداء ، ويساعد على تفتيح البشرة.

يساعد الخيار بالصابون على الظهور ببشرة صافية ومتوهجة. يعالج الخيار والصابون الكلف الذي يظهر في بعض أجزاء الجسم نتيجة الحمل وتغيرات الجسم. عند استخدام المواد الطبيعية ،

فإنها تجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا مما كانت عليه في المرات السابقة ، بالإضافة إلى إزالة آثار الحبوب التي تسبب الإزعاج لكثير من الفتيات ، خاصة خلال فترة البلوغ والمراهقة.