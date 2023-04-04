pdf.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 من خلال الموقع الرسمي molsa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، اليوم بدولة العراق وذلك ضمن الوجبة التاسعة من العام الجاري وهي إعانات نقدية بالإضافة لخدمات اجتماعية يتم تقديمها لكل شخص أو أسرة تحت خط الفقر ويتم تحديد المستحقين تبعاً للقانون مع الاعتماد على بيانات الفقر والبحث الاجتماعي بشكل سنوي عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

في إطار جهود دولة العراق لتحسين المستوى الاجتماعي والدخل الاقتصادي للأفراد والأسر تحت خط الفقر تتكفل الحكومة العراقية بمجموعة كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجاً ، وذلك عن طريق تقديم دعم مالي شهرياً للمستحقين وكذلك مساعدات طبية وغدائية متنوعة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للنهوض بالمجتمع العراقي وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقعها الرسمي.

كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للمستحقين التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وذلك عبر موقع الحكومة العراقية “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” وذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمين للرعاية الاجتماعية ، وتحتوي القوائم التي نشرتها الحكومة العراقية على كافة المعلومات اللازمة والدعم المادي أو الصحي الذي سيتم تقديمه للمواطنين بالإضافة لموعد تقديمه.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2023

يشمل قانون أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مجموعة من الفئات المختلفة تحت خط الفقر من مواطنين دولة العراق أو الجنسيات الأخرى المقيمة بالدولة بطريقة قانونية وشرعية وهم التالي :

الأرملة. المطلقة. العزباء. زوجة المحكوم ويشترط أن يكون لديها ما يثبت ذلك من أوراق. العاجر. العاطل عن العمل. اليتيم. يجب أن لا يقل عمر المتقدم الذكر عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً. يجب أن يكون عمر الإناث لا يقل عن خمسة عشر عاماً ولا يزيد عن خمسة وخمسين عاماً. يجب أن تكون الأسرة المستحقة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر. يجب أن لا يمتلك المواطن أي أملاك أو عقارات أو أراضي. يجب أن لا يمتلك المواطن تأمين صحي.

ومن الجدير بالذكر أنه تتم الموفقة على طلب التقدم للرعاية الاجتماعية بعد ثلاثون يوماً من تقديم الطلب بعد البحث الاجتماعي للحالة المتقدمة.

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