رسمياً.. موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50 الموسم الثاني من خلال موقع ايجي بست Egy best / بجودة عالية HD

يبحث العديد من عشاق المسلسلات التاريخية التركية عن موعد عرض الحلقة 50 مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني وتردد القنوات العربية الناقلة لحقوق مسلسل ألب أرسلان في موسمه الثاني أجواء معركة قوية شهدتها الحلقة 50 من مسلسل ألب أرسلان، الحلقة شهدت انتهاء شخصية قطلمش بطريقة قوية ومؤثرة يمكن وصفها بالماستر سين للحلقة .

تردد القنوات العربية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

ويعرض المسلسل يوم الاثنين من كل أسبوع على قناة “trt” التركية ، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومصر ، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تقوم عدة مواقع عربية بترجمة المسلسل ومسلسله. يعرضه على الموقع مع ترجمة مجانية ، ثم تعرض القنوات العربية المسلسل يذاع يوم الثلاثاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الصعايدة المصرية لمشاهدة مسلسل ألب أرسلان:

التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

اما بالنسبه لاحداث الحلقه الماضيه من مسلسل الب رسلان وفي أحداث الحلقة يتمكن ألب أرسلان من الفرار من المرتزقة بعد كسر قفل العربة لكن قائد المرتزقة يدرك أن ليون لن يتركه على قيد الحياة بعد فرار ارسلان منه، فيذهب لمكان حيث تتواجد أسرت ليون ويمسك بالطفل الصغير من أجل قتله، ويهدد سفرية أيضًا بينما تصاب الأم أكيناي بطعنة في كتفها وفي اللحظة المناسبة تمامًا، يظهر آلب آرسلان وينقذ أسرته ويقتل قائد المرتزقة، لكن أحداث المسلسل تشتعل أكثر بعد محاصرة الكونت ليون لألب آرسلان الذي يتمكن في النهاية من التخلص من حصاره وفرار الكونت.

ردود الأفعال على مسلسل ألب أرسلان حلقة 50

جاءت بعض ردود الأفعال سعيدة بعد أن أصبح ألب أرسلان السلطان حتى أن هاشتاغ المسلسل تحول إلى السلطان الب ارسلان، كما أعجب عدد كبير من المتابعين بالمعركة التي ظهرت بالحلقة 50 لكن البعض الأخر تعرض للصدمة بعد أن قُتل سليمان جراء خيانته