حكم مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2023 كأس ملك إسبانيا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك للموسم الحالي 2022/2023.
تقام مباراة برشلونة وريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب “كامب نو” ، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين و 10 مساءً بتوقيت السعودية.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتصارا 0-1 للعمالقة الكتالونيين قبل شهر تقريبا.
حكم مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2023 كأس ملك إسبانيا
تم تكليف الحكم خوسيه لويس جونزاليس بمراقبة الغرفة الفنية لتقنية الفيديو المساعد ، بينما كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم خوان مارتينيز مونويرا بإدارة مباراة الكلاسيكو.
أدار خوان مارتينيز مونويرا مباراتين في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ، انتهت أولهما في عام 2020 بخسارة برشلونة 1-3 في كامب نو.
والثانية كانت العام الماضي على ملعب “سانتياغو برنابيو” وانتهت بفوز برشلونة 0-4 على ريال مدريد.