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حكم مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2023 كأس ملك إسبانيا

محمد مصطفيمنذ ساعة واحدة
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير ​​مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك للموسم الحالي 2022/2023.

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب “كامب نو” ، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين و 10 مساءً بتوقيت السعودية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتصارا 0-1 للعمالقة الكتالونيين قبل شهر تقريبا.

حكم مباراة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد 2023 كأس ملك إسبانيا

تم تكليف الحكم خوسيه لويس جونزاليس بمراقبة الغرفة الفنية لتقنية الفيديو المساعد ، بينما كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم خوان مارتينيز مونويرا بإدارة مباراة الكلاسيكو.

أدار خوان مارتينيز مونويرا مباراتين في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ، انتهت أولهما في عام 2020 بخسارة برشلونة 1-3 في كامب نو.

والثانية كانت العام الماضي على ملعب “سانتياغو برنابيو” وانتهت بفوز برشلونة 0-4 على ريال مدريد.

محمد مصطفيمنذ ساعة واحدة
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