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أسباب الصداع بعد الإفطار في رمضان وكيفية تجنبه

محمد مصطفيمنذ ساعتين
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عاني الكثير من الصائمين من الصداع والصداع بعد الإفطار مباشرة في شهر رمضان ، فما أسباب ذلك؟ وكيف تتجنب؟

يلخص الأطباء أسباب الصداع بعد الإفطار: يحدث نتيجة عسر الهضم ، عندما يملأ الطعام والشراب المعدة أكثر مما تحتاج.

إنه يضغط على الحجاب الحاجز ، مما يعطل عملية التنفس ، ويؤدي اضطراب عملية التنفس إلى إصابة الصائم بضيق في التنفس ، والتعب ، والصداع ، وانخفاض مستويات السكر يمكن أن يسبب لك الإصابة بالصداع النصفي. الدم

كيف تتخلصين من الصداع بعد الإفطار

الإفطار على الماء والتمر.

اتركيه لفترة بعد تناول التمر واشرب الماء حتى يتدفق الدم تدريجياً إلى المعدة.

تناول وجبة فطور متوازنة وتجنب الإفراط في الأكل.

تجنب الحلويات أثناء الإفطار.

قلل من تناول العصير السكرية في وجبة الإفطار.

تمشى بعد الأكل.

محمد مصطفيمنذ ساعتين
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