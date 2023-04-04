الجو هيكون حار ..حالة الطقس اليوم الثلاثاء ..الأرصاد تحذر الحر الشديد والشمس الحارقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس ، محذرة من حدوث انخفاض في الصحراء وكتلة هوائية ساخنة ، وهناك أيضا نشاط للرياح التي تثير الرمال والأتربة ، وزيادة درجة الحرارة وأعلى مستوى مسجل على الإطلاق. المحافظات اليوم.

الطقس اليوم الثلاثاء

كشف خبراء الأرصاد أن البلاد تواجه اليوم حرارة شديدة تتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية و 38 درجة مئوية في جميع المحافظات وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. الرمحات ، المعروفة بحرارتها الشديدة ، تبعد 4 أيام عن نهاية الشهر الذي ينتهي في 8 أبريل.

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درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وأكد خبراء الأرصاد أن الحرارة ناتجة عن رياح جنوبية غربية حارة وجافة تؤثر على البلاد ، وأن الهواء في الطبقات العليا من الغلاف الجوي يرتفع ويسخن ليكون بمثابة مظلة لاحتجاز الجميع. الملوثات والغبار والدخان داخل طبقات الغلاف الجوي القريبة من السطح.

تبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة مئوية نهاراً و 15 درجة ليلاً.

تبلغ درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة مئوية نهاراً و 14 درجة ليلاً.

تبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 33 درجة نهاراً و 13 درجة ليلاً.

وكانت درجة الحرارة المسجلة في جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.