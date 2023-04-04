موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق

فيما يلتقي فريقا ليفربول وتشيلسي مساء الثلاثاء 4 أبريل 2023 في مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز ، تم تعليق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في المباراة المؤجلة من الدور الثاني للدوري الإنجليزي وعلى ملعب “ستامفورد”. سيستضيف ملعب بريدج مباراة ليفربول وتشيلسي.

بالنظر إلى أهمية مباراة ليفربول وتشيلسي ، سنعرض في وكالة أنباء “سافا” تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي بناءً على المعلق على مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز. القنوات التي تبث مباريات ليفربول وتشيلسي والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

قبل الحديث عن المعلق على مباراة ليفربول وتشيلسي ، يجب لمس موعدها ، لأن المباراة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، بالضبط الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة تبث مباراة ليفربول وتشيلسي

سيتم بث مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتشيلسي كالمعتاد على beIN Sports 1 HD Premium.

تردد قناة بي إن سبورت بريميوم 1 الجديد 2023

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي

سيتم تعليق مباراة بي إن سبورت بريميوم 1 بين ليفربول وتشيلسي للمعلق المحبوب حافظ دراجي.

توقع ليفربول تشكيلة الفريق ضد تشيلسي

من المتوقع أن يبدأ جوردين كلوب مباراة ليفربول وتشيلسي بتشكيلة 4 ، 2 ، 3 ، أي على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد ، إبراهيما كوناتي ، فيرجيل فان ديك ، سيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون ، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو ، جوتا ، داروين نونيس.

توقع تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول

من المتوقع أن يخوض تشيلسي مباراته الأولى منذ إقالة المدرب جراهام بوتر قبل يومين ، وهي كالتالي:

حارس المرمى: كيبا.

خط دفاعي: بادياشيلي ، خالدو كوليبالي ، فوفانا ، ريس جيمس.

خط الوسط: إنزو فرنانديز ، نجولو كانتي ، بن تشيلويل.

خط الهجوم: ماسون ماونت ، كاي هافرتز ، جواو فيليكس.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقترب ليفربول من تلك المباراة على خلفية الهزيمة 4-1 أمام مانشستر سيتي يوم السبت ، بينما خسر تشيلسي 2-0 أمام أستون فيلا ، تاركًا ليفربول في المركز الثامن برصيد 42 نقطة وتشيلسي في المركز 11 برصيد 38 نقطة.

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لذا فقد أظهرنا لكم تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم 4 أبريل إلى 13 رمضان ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك المعلق والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي. مباراة ليفربول وتشيلسي بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لليفربول وتشيلسي والإعداد لكل منهما.