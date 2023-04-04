سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم
اقتصاد

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

منة الله شريفمنذ 28 دقيقة
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سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، تراجع سعر الجنية المصري امام الدولار في السوق السوداء وذلك بعد قرارات البنك المصري المركزي الجديدة يوم الخميس الماضي الموافق 330 مارس 2023 حيث يدير البنك المركزي العملة بنطاق ضيق بدون اي تغيير وجاء سعر الدولار 30.80 و30.90 جنية للدولار منذ ثلاثة اسابيع وانخفض الدولار في السوق السوداء الي 35 و36 في السوق السوداء، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي اسعار الدولار وجميع العملات في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

أستقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر وسجل أعلي سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشرراء و30.95 جنية للبيع في مصرف ابو ظبي، واستقر سعر الدولار الي 30.88 جنية للشراء و30.95 جنية للبيع وذلك في البنوك كريدي وقناة السويس والبنك العقاري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي 30.90 جنية للشراء و30.95 جنية للبيع.

جدير بالذكر ان البنك الاهلي وبنك مصر كان اصدر شهادات ادخار سنوية لمدة ثلاث سنوات وذلك لا نخفاض اسعار الفائدة وذلك خلال الفترة القادمة بالاضافة الي الاستقرار في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المصري بهدف التضخم.

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منة الله شريفمنذ 28 دقيقة
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