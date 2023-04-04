سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، تراجع سعر الجنية المصري امام الدولار في السوق السوداء وذلك بعد قرارات البنك المصري المركزي الجديدة يوم الخميس الماضي الموافق 330 مارس 2023 حيث يدير البنك المركزي العملة بنطاق ضيق بدون اي تغيير وجاء سعر الدولار 30.80 و30.90 جنية للدولار منذ ثلاثة اسابيع وانخفض الدولار في السوق السوداء الي 35 و36 في السوق السوداء، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي اسعار الدولار وجميع العملات في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

أستقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر وسجل أعلي سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشرراء و30.95 جنية للبيع في مصرف ابو ظبي، واستقر سعر الدولار الي 30.88 جنية للشراء و30.95 جنية للبيع وذلك في البنوك كريدي وقناة السويس والبنك العقاري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه فى البنوك المصرية