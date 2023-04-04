سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم
أستقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر وسجل أعلي سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشرراء و30.95 جنية للبيع في مصرف ابو ظبي، واستقر سعر الدولار الي 30.88 جنية للشراء و30.95 جنية للبيع وذلك في البنوك كريدي وقناة السويس والبنك العقاري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه فى البنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي 30.90 جنية للشراء و30.95 جنية للبيع.
جدير بالذكر ان البنك الاهلي وبنك مصر كان اصدر شهادات ادخار سنوية لمدة ثلاث سنوات وذلك لا نخفاض اسعار الفائدة وذلك خلال الفترة القادمة بالاضافة الي الاستقرار في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المصري بهدف التضخم.