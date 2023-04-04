مفاجئة من محمد رمضان مع شقيقه.. مشاهدة مسلسل جعفر العمدة حلقة 13 الثالث عشر بدون تقطيع HD

نال مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان على إعجاب ملايين من محبي وعشان الدراما الرمضانية، وذلك بسبب الأحداث المشوقة والمثيرة التي يدور حولها قصة المسلسل،،د كما أن الفنان محمد رمضان كثيرًا ما يمثل أدوار بطولة هامة في المسلسلات الرمضانية جعلته يتصدر قائمة مسلسلات رمضان كل عام، لذا يبحث الكثير من الشعب المصري والعربي على مشاهدة مسلسل جعفر العمدة حلقة 13، وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

مشاهدة مسلسل جعفر العمدة حلقة 13

يمكن مشاهدة مسلسل جعفر العمدة حلقة 13 للنجم محمد رمضان في الأوقات التالية:

يعرض المسلسل عند تمام الساعة 10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة دي ام سي ، ويعاد في الساعة 5 صباحًا، وإعادة أخرى أيضًا عند تمام الساعة 9:45 صباحًا.

يعرض أيضًا على قناة دي ام سي دراما عند تمام الساعة 6:15 مساءًا، ويعاد عند الساعة 1:30 صباحًا، وإعادة أخرى عند الساعة 12 ظهرا.

كما أن المسلسل يعرض أيضًا على منصة شاهد عند الساعة 6:20 مساءًا.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة كبيرة ومميزة من ألمع نجوم الفن في مصر والشرق الأوسط ومنهم:

الفنان محمد رمضان.

والفنان منذر ريحانة.

النجمة اللامعة إيمان العاصي.

النجمة زينة.

والفنانة مي كساب.

عصام السقا.

الفنانة القديمة فريدة سيف النصر.

الفنانة القدرة زينات صدقي.

النجم أحمد داش.

مجدي بدر.

سلوى عثمان.

النجم القدير فتوح أحمد.

المؤلف والمخرج محمد سامي.

سيناريو وحوار مهاب طارق.

إنتاج شركة ميديا سعدي جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة حلقة 13

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة حول الفنان محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر المتعدد الزوجات، وهو في عقده الرابع من العمر، ويدخل البطل في عدة صراعات في الحياة العملية والاجتماعية أيضًا، ولديه شركة مقاولات، ويقابل عايدة (زينة) في مشوار وتنشأ بينهما علاقة مليئة بالمفاجآت، كما أن جعفر يعيش حياة متساوية بسبب فقدانه لابنه والذي لا يعرف مصيره حتى الآن هو هو حيا أم لا، ويسجل هذا المسلسل التعاون الثالث بين بطل المسلسل وبين المخرج محمد سامي بعدما استطاع الإثنين أن يحققوا نجاحًا باهرا في عالم الدراما المصرية والعربية وكان أول أعمالهما معًا هو مسلسل البرنس الذي عرض في رمضان 2014، والعمل الثاني هو مسلسل البرنس الذي عرض في عام 2029.