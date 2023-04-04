سعر الدولار اليوم في جميع البنوك مقابل الجنية المصري الثلاثاء 4 ابريل 2023

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك، يزداد البحث عن اسعار الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء في جميع البنوك المصرية وذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الموافق 30 مارس 2023 بارتفاع اسعار الفائدة حيث سجل الدولار الامريكي في البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنية للشراء و 30.93 للبيع.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

سجل الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي للشراء 30.8380 ، وللبيع 30.9357، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وصل سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.9، ووصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

جاء سعر الذهب عيار 21 عند 2140 جنيها للجرام في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023، وسجل الذهب عيار 18 عند 1834 جنيها للجرام في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء سعر الذهب عيار 24 عند 2445 جنيها للجرام في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17120 جنيها، و بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,980 دولارا.