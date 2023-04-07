هنا رابط منصة مظلتي 2023 أسماء المقبولين والمشمولين الوجبة 9 التاسعة العراق

تعتبر منصة “مظلتي” الإلكترونية واحدة من أهم المنصات التي تم إطلاقها في العراق. توفر المنصة خدمات متميزة تساعد في إيصال الرعاية الاجتماعية إلى المستحقين في العراق بشكل سهل وسريع. بفضل تقنية التحول الرقمي، يتمكّن المستفيد من الاستعلام عن بياناته الشخصية وحالته الاجتماعية بكل سهولة، كما يمكنه الاطلاع على المدفوعات النقدية والتحقق من مدى وصولها أو بقائها في طور المعالجة. كذلك، تتيح المنصة إمكانية التقديم على الرعاية الاجتماعية، والتعرف على أسماء المشمولين بها، من خلال رابط خاص يمكن الوصول إليه على الإنترنت. تتميز منصة “مظلتي” بواجهة استخدام بسيطة وسهلة، وهي متاحة لجميع الأنظمة. لذا، فإن الجميع يمكنه الاستفادة من خدمات المنصة بكل سهولة وراحة.

رابط منصة مظلتي أسماء المقبولين والمشمولين الوجبة التاسعة 2023

يأتي برنامج الرعاية الاجتماعية كواحدٍ من أفضل البرامج التي تم صدورها في الفترة الماضية من قبل وزارة العمل، يقوم هذا البرنامج على فكرة إصدار عدة وجبات من قِبَل الوزارة، وهي تحقَّق حقًا؛ حيث تم صدور ثمان وجباتٍ حتى هذهِ اللحظة، بانتظار إعلان صدور الوجبة التاسعة من طرفِ نفسِ الوزارة، توضح الوزارة أنها ستعلن قريبًا نتائجها، وذلك قبل نهاية شهر رمضان المبارك، خصوصًا في الأسبوع الثالث، وسيتم إيداع جميع الأموال المستحقة لجميع المواطنين في عدة بنوك مختلفة، تختلف بين البنك الإلكتروني أو التحويلات النقدية أو غير ذلك، لتخفيف وتسهيل على المواطن سحب الأموال التي يستحقونها.

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