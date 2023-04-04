أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توزيع المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك، التي تخص الضمان الاجتماعي القديم والمطور والمشهور بـ “المكرمة الملكية”، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، منذ ذلك الحين، بدأ العديد من المواطنين في مختلف مناطق المملكة في البحث عن موعد إيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 مكرمة الضمان الاجتماعي، تمثل هذه المنحة مساعدة لكل الأفراد لتحسين حياتهم، والارتقاء بها من مرحلة الفقر إلى مستوى الحياة المتوسط. وأعلن أن أسماء المستفيدين ستكون معروفة قبل تاريخ صرف الأموال.

موعد إيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 مكرمة الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الضرورية التي يجب توافرها في جميع المرشحين للحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان هذا العام، أوضحت الوزارة أن جميع المتقدمين بالاستحقاق يجب أن يكون سعوديي الجنسية وأن يكونوا مقيمين بطريقة رسمية في هذه البلاد، يجب على المرشح أن يكون غير متزوج من شخص من جنسية أجنبية، وألا يمتلك أي عقارات أو ممتلكات، كما يجب عليه عدم الحصول على دخل سالب بشكل دائم. وينبغي ألا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال سعودي وأن يكون من طبقة المواطنين ذو الدخل المحدود في الدولة، وأشارت إلى أنه تأخر إعلان النتائج بسبب الأعداد الكبيرة التي قدمت هذا الشهر، ويستغرق وقتًا طويلاً لفحص النتائج والتأكد من سلامتها.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1444 / 2023