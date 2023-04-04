موعد شم النسيم 2023 في شهر رمضان وفقاً لقرارات مجلس الوزراء

موعد شم النسيم ، يتسائل عدد كبير من المواطنين عن موعد اجازة عيد الربيع شم النسيم 2023 حيث يكون هذا اليوم اجازة رسمية لجميع القطاعات الخاصة والعامة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي مواعيد الاجازات الرسمية خلال شهر رمضان وشهر ابريل حيث هناك عدد كبير من الاجازات الرسمية في شهر ابريل تتنوع بين اجازات اجتماعية واجاازات وطنية واجازات دينية.

موعد شم النسيم

يعتبر عيد الربيع من اقدم الاعياد الموجودة في مصر وجائ موعد عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 ميلادياً وهذا يوافق 26 رمضان 1444 هجرياً وكان من المفترض ان يكون ييوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444 هجرياً ولكن تم انتشار اخباار الي ترحيل الموعد الي بعد عيد الفطر ولكن حتي الان لم يتم اصدار اي قرار رسمي من مجلس الوزراء.

مظاهر الاحتفال بعد الربيع “عيد شم النسيم”

يعتبر عيد شم النسيم من اقدم الاعياد منذ مصر القديمة حيث يعود الاحتفال بعيد شم النسيم لاكثر من 4500 سنة، ويحتفلون المصريين بعيد شم النسيم حتي الان حيث هناك مجموعة كبيرة من العادادت والتقاليد وهي تغيير الوان البيض وأكل السمك المملح وذلك منذ عهد الفراعنة، بالاضافة الي الخروج الي المنتزهات والحداائق وقضاء اليوم في الخارج وذلك احفالاً بقدوم وبداية شهر ابريل.

الاجازات الرسمية خلال شهر رمضان الكريم

جدير بالذكر ان يكون موعد الاجازات الرسمية خلال شهر رمضان الكريم بداية من يوم الجمعة الموافق 17 ابريل وهذة الاجازة الاسبوعية ويوم السبت الموافق 8 ابريل يكون اجازة الاسبوعية ويوم 17 ابريل القادم الموافق 26 رمضان 1444 هجرياً وهي اجازة عيد شم النسيم.