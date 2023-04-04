موعد شم النسيم 2023 في شهر رمضان وفقاً لقرارات مجلس الوزراء
موعد شم النسيم
يعتبر عيد الربيع من اقدم الاعياد الموجودة في مصر وجائ موعد عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 ميلادياً وهذا يوافق 26 رمضان 1444 هجرياً وكان من المفترض ان يكون ييوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444 هجرياً ولكن تم انتشار اخباار الي ترحيل الموعد الي بعد عيد الفطر ولكن حتي الان لم يتم اصدار اي قرار رسمي من مجلس الوزراء.
مظاهر الاحتفال بعد الربيع “عيد شم النسيم”
يعتبر عيد شم النسيم من اقدم الاعياد منذ مصر القديمة حيث يعود الاحتفال بعيد شم النسيم لاكثر من 4500 سنة، ويحتفلون المصريين بعيد شم النسيم حتي الان حيث هناك مجموعة كبيرة من العادادت والتقاليد وهي تغيير الوان البيض وأكل السمك المملح وذلك منذ عهد الفراعنة، بالاضافة الي الخروج الي المنتزهات والحداائق وقضاء اليوم في الخارج وذلك احفالاً بقدوم وبداية شهر ابريل.
الاجازات الرسمية خلال شهر رمضان الكريم
جدير بالذكر ان يكون موعد الاجازات الرسمية خلال شهر رمضان الكريم بداية من يوم الجمعة الموافق 17 ابريل وهذة الاجازة الاسبوعية ويوم السبت الموافق 8 ابريل يكون اجازة الاسبوعية ويوم 17 ابريل القادم الموافق 26 رمضان 1444 هجرياً وهي اجازة عيد شم النسيم.