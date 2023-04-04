يوجد الكثير من المعجبين والمهتمين بالدراما الهندية والتركية، الذين يرغبون في معرفة تردد قناة زي ألوان 2023 عبر النايل سات لمتابعة اقوي المسلسلات الهندية، حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى المقدم بأفضل جودة للصورة والصوت، تقوم القناة بعرض تشكيلة واسعة وكبيرة من الأفلام والمسلسلات التركية والهندية المتميزة، وهذا ما يميز القناة بأنها تُوفر للجمهور في الوطن العربي كل ما يحبّ، نظراً لأن العديد يفضلون المسلسلات الهندية والتركية، حرصت القناة على عرضها على شاشتها، وتسعى أيضا لتقديم محتوى متنوع يحظى بإعجاب الجمهور.

قناة زي ألوان

حقّقت قناة زي ألوان نجاحًا كبيرًا في جذب الجماهير حول العالم، نظرًا لأنها أول قناة عربية تعنى ببث المسلسلات التركية والهندية المدبلجة، والتي يفضلها الجمهور العربي لأسلوبها المسلّ خفيف وإثارتها للاهتمام، ممّا جعل هذه القناة تحجز مكانًا خصوصيًّا بين المشتركين في الوطن العربي، حققت قناة زي ألوان المرتبة الأولى بين القنوات التي تعرض نفس نوعية المحتوى، وذلك لأنها ليست كثيرة في عرض الإعلانات التي تجعل الجمهور يشعر بالضجر والملل.

تردد قناة زي ألوان 2023 عبر النايل سات لمتابعة اقوي المسلسلات الهندية

تهتم قناة زي ألوان بعرض محتوى مدبلج باللغة العربية، حتى يتسنى للمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي متابعة المسلسلات الهندية والتركية، والاستفادة من قصص صناع المحتوى، في هذا السياق، تعتبر قناة زي ألوان المفضلة لمحبي الدراما مثل هذه النوعية بمختلف درجات وهواتها. كما بدأت القناة في بث تردد جديد على قمر الصناعي نايل سات، حيث يأتي تردده كالآتي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11939.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة زي ألوان 2023 علي عرب سات

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز27500.

التردد 11862- التردد الآخر 12111

القمر الصناعي عرب سات.

مميزات قناة 2023 Zee Alwan الجديد

قدمنا لكم تردد قناة زي ألوان 2023 عبر النايل سات لمتابعة اقوي المسلسلات الهندية، نوضح لكم مميزات القناة، حيث تتفوق القناة على غيرها من القنوات في الهند بعدة مزايا، ومن أشهر تلك المزايا هي