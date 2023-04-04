تعتبر طيور الجنة من بين القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى الرسوم المتحركة والأغاني التعليمية التي تستهدف الأطفال، وقد نجحت القناة في إثبات كفاءتها وجدارتها في هذا الإطار، نظراً لاهتمامها بتقديم محتوى هادف للأطفال والتركيز على الجانب الديني البسيط، يشعر العديد من الأطفال وأولياء الأمور بالاستمتاع بقضاء وقتهم أمام هذه القناة التي توفر لهم مزيجًا رائعًا من المحتوى الترفيهي والتعليمي، نقدم لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة 2023 التحديث الجديد على النايل سات لمتابعة أناشيد وبرامج الأطفال ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة أحد القنوات التعليمية المميزة، حيث تساعد الأطفال الصغار في فهم الأحرف والأرقام بطريقة سلسة ومبسطة، سواء باللغتين العربية والإنجليزية، كما تُذكِّرهم بأسماء الحيوانات والطيور والبلدان المختلفة. كما تُساعِدهُم على التفرُّق بين الأصوات والألوان المختلفة، وتقديم عدد كبير من القصص القصيرة التي تعلّم الأطفال قيمًا إيجابية، مثل عدم الكذب وعدم التنمّر على الآخرين، بالإضافة إلى تعليمهم احترام الآخرين ونشر السلام والحب.

تردد قناة طيور الجنة 2023 التحديث الجديد على النايل سات لمتابعة أناشيد وبرامج الأطفال

يتميز تردد قناة طيور الجنة بأن لديها عدة ترددات وذلك حسب القمر الصناعي، لتوفير أفضل مستوى تغطية للعديد من دول الوطن العربي، حيث تشمل هذه الترددات

تردد قناة طيور الجنة 2023 علي نايل سات

الجودة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد:11258 .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2023 علي عرب سات

الجودة: HD.

معدل الترميز: 30000.

معدل استقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 3 / 2.

التردد: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2023 علي هوت بيرد

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معدل إستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4 / 3.

التردد: 11073.

القمر الصناعي : هوت بيرد.

أغاني طيور الجنة

تعرض القناة تشكيلة واسعة من الأغاني التي تهدف إلى الترفيه عن الأطفال وتحسين مستواهم التعليمي وتجعلهم يستمتعون بالاستماع لها والتفاعل معها بانتظام، وتشمل بعض أبرز هذه الأغاني