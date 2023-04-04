تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2023 علي نايل سات
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تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2023 علي نايل سات لمتابعة أناشيد وبرامج الأطفال

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد

elbadilmمنذ 17 دقيقة
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تنتمي قناة كراميش إلى فئة القنوات الترفيهية المُخصّصة للأطفال، وعلى الرغم من ذلك، تحظى بتمثيل كبير من الكبار، إذ تُعدّ من بين أشهر القنوات الفضائية المتواجدة عبر أقمار صناعية، فإضافةً لاحتوائها على محتوى مميز وقيِّم، يستهدف هذا التحديث بشكلٍ رئيسي الأطفال، يقدم هذا المحتوى بشكل أغاني ترفيهية ممتعة للمشاهد بدون إحساس بالملل، تعرض القناة مجموعة من البرامج التثقيفية التي تقدم طرق تعليمية متعددة لفائدة صغارنا، وهذا يجعل الآباء والأمهات يبحثون دائمًا عن تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2023 علي نايل سات لمتابعة أناشيد وبرامج الأطفال، وسوف نقدم لكم الترددات والتفاصيل الخاصة بالقناة، تابعونا.

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2023 علي نايل سات لمتابعة أناشيد وبرامج الأطفال

الآن يُمكنك الحصول على التردد الجديد لقناة كراميش لعام 2023، حيث قامت الإدارة بتحديثه باستخدام أحدث تقنيات البث والتقنيات المتطوّرة، تحرص إدارة القناة دائمًا على تجنب مشاكل الانقطاع أو التشويش أو ضعف الصورة والصوت، وذلك لإرضاء المستخدمين والمشاهدين، حيث تعمل على تقوية إشارة البث بانتظام.

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2023 علي نايل سات

  • معدل الاستقطاب : H أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
  • معامل الترميز/ 27500.
  • تردد القناة: 11430.

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2023 علي عرب سات

  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
  • معامل الترميز: 27500.
  • تردد القناة: 11390.

برامج قناة كراميش للأطفال 2023

  • برنامج كركبة.
  • برنامج شمة هوا.
  • برنامج سيبك من أساليبك.
  • برنامج سهران.

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elbadilmمنذ 17 دقيقة
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