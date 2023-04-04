مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند
مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند
أخبار الفن

مش هتصدق .. مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند وموعد عرض البرنامج على أم بي سي مصر

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
0

ينتظر الكثير من المواطنين والمشاهدين في الكثير من الدول العربية المختلفة، مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على موعد عرض الحلقة اليوم على قناة أم بي سي مصر، عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل والتعرف على الكثير من المعلومات التي تتعلق بضيف الحلقة اليوم في البرنامج، تابع المقال للتعرف على الكثير من التفاصيل.

مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند

ينتظر الكثير أن يعرف من هو ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز نيفر أند في الحلقة الـ 13، وبالتالي فقد سوف يكون على حسب التوقعات لاعب كرة قدم، أو ممثل مشهور أو فنان مصري أو مطرب، وبالتالي فقد يمكنك أن تتوقع ضيف الحلقة عن طريق كافة التفاصيل والمعلومات التي تتمثل في التالي:

  • محمد رمضان.
  • احمد السقا.
  • عارفة عبد الرسول.
  • ياسمين عز.
  • إمام عاشور.
  • محمد فؤاد.
  • نهال عنبر.
  • غادة إبراهيم.
  • هنادي مهنا.
  • إيمان العاصي.
  • مصطفي يونس.
  • أمينة شلباية.
  • رضا عبد العال.
  • شيماء سيف.
  • محمود كهرباء.
  • بسنت شوقي.
  • محمد فراج.
  • أحمد حاتم.
  • مصطفي كامل.
  • أحمد فتوح.
  • نسرين أمين.
  • ياسمين الرئيس.
  • محمد الغيطي.

موعد عرض الحلقة على قناة أم بي سي مصر

يمكنك أن تقوم بمشاهدة حلقة أم بي سي مصر في تمام الساعة 6:15 مساءً، والتعرف على ضيف الحلقة بعد أن يعلن عنها رامز جلال، يمكنك أن تقوم بالانتظار حتى موعد الإفطار من أجل التعرف على الضيف ومشاهدة الحلقة بالكامل والتعرف على تفاصيل الحلقة.

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
0

مقالات ذات صلة

موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50

موعد مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50 الموسم الرابع وتردد القنوات الناقلة

منذ 4 دقائق

ضيف رامز جلال في الحلقة 13 من برنامج “رامز نيفر اند” 2023 ضحية رامز اليوم

منذ ساعة واحدة
أرقام مسابقة مليونير صدي البلد 2023

ارقام مسابقة مليونير صدى البلد 2023 طريقة الاشتراك في البرنامج

منذ ساعة واحدة

مفاجئة من محمد رمضان مع شقيقه.. مشاهدة مسلسل جعفر العمدة حلقة 13 الثالث عشر بدون تقطيع HD مسلسلات رمضان 2023

منذ ساعتين

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى