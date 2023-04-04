مش هتصدق .. مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند وموعد عرض البرنامج على أم بي سي مصر

ينتظر الكثير من المواطنين والمشاهدين في الكثير من الدول العربية المختلفة، مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على موعد عرض الحلقة اليوم على قناة أم بي سي مصر، عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل والتعرف على الكثير من المعلومات التي تتعلق بضيف الحلقة اليوم في البرنامج، تابع المقال للتعرف على الكثير من التفاصيل.

مين ضيف الحلقة الـ 13 رامز نيفر اند

ينتظر الكثير أن يعرف من هو ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز نيفر أند في الحلقة الـ 13، وبالتالي فقد سوف يكون على حسب التوقعات لاعب كرة قدم، أو ممثل مشهور أو فنان مصري أو مطرب، وبالتالي فقد يمكنك أن تتوقع ضيف الحلقة عن طريق كافة التفاصيل والمعلومات التي تتمثل في التالي:

محمد رمضان.

احمد السقا.

عارفة عبد الرسول.

ياسمين عز.

إمام عاشور.

محمد فؤاد.

نهال عنبر.

غادة إبراهيم.

هنادي مهنا.

إيمان العاصي.

مصطفي يونس.

أمينة شلباية.

رضا عبد العال.

شيماء سيف.

محمود كهرباء.

بسنت شوقي.

محمد فراج.

أحمد حاتم.

مصطفي كامل.

أحمد فتوح.

نسرين أمين.

ياسمين الرئيس.

محمد الغيطي.

موعد عرض الحلقة على قناة أم بي سي مصر

يمكنك أن تقوم بمشاهدة حلقة أم بي سي مصر في تمام الساعة 6:15 مساءً، والتعرف على ضيف الحلقة بعد أن يعلن عنها رامز جلال، يمكنك أن تقوم بالانتظار حتى موعد الإفطار من أجل التعرف على الضيف ومشاهدة الحلقة بالكامل والتعرف على تفاصيل الحلقة.