اظبط الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 National Geographic على النايل سات لمتابعة البرامج والأفلام

أصبح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 متصدرًا لمحركات البحث، لما تتمتع به من مكانة مميزة لعرض برامج عالم البحار والمحيطات وعالم الحيوان والقصص التاريخية والوثائقية المميزة، والتي تنفرد بها قناة ناشيونال جيوغرافيك، فلل يمكن مشاهدتها إلا الجديد 2023 بدون اشتراك لنتعرف على أفضل البرامج الوثائقية عن عالم الحيوان.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023

يمكن للجمهور متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023، من خلال التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

ويمكن متابعتها أيضًا على النايل والعرب سات بالمجان والاستمتاع بكل ما تقدمة القناة عبر شاشتها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تشغيل جهاز الريسيفر وتوصيله بالتيار الكهربائي.

2- الدخول إلى القائمة من جهاز التحكم.

3- الضغط على أيقونة الخيارات من القائمة.

4- الضغط على أيقونة التثبيت ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

5- الخطوة الخامسة: تحديد نوع القمر الصناعي.

6- كتابة التردد و باقي البيانات المطلوبة.

7- الضغط على «بحث» ثم «حفظ».

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك SD

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

بداية تم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك منذ 20 عامًا، فهى تصنف ضمن أفضل القنوات الترفيهية التي تقوم بعرض أفلام وثائقية مميزة.

وبدأت القناة بدايتها عام 1997 في ثلاث دول فقط، منهم “الولايات المتحدة الأمريكية”، لكنها الآن أصبحت تُذاع في أكثر من 160 دول حول العالم.

علاوة على ذلك، فهى تنطق بـ 27 لغة مختلفة، وقد انطلقت في أبي ظبي عام 2009 على القمر الصناعي نايل سات.

ويبحث العديد من الجمهور عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 من أجل متابعة هذه البرامج بجودة عالية قد تصل تصل إلى 4K.

وتعرض القناة أيضًا جميع البرامج على مدار 24 ساعة يومياً بدون عرض أي إعلانات قد تسبب الضيق للمشاهد.

وبناء على ذلك زاد البحث عن التردد الجديد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتصورت محركات البحث، خاصة وأنه يتابعها الملايين في جميع الدول العربية والأجنبية.

وتقدم القناة أيضًا البرامج الترفيهية والتاريخية والوثائقية المميزة، والتي يمكن متابعتها فقط على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على التردد الجديد.

كما أعلنت مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك أنها لا تبث عن طريق شبكة الإنترنت، وأنه ليس لها أي موقع رسمي يمكنه لذلك، ولا يمكن متابعتها إلا من خلال الترددات المذكورة.