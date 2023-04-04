شروط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023
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شروط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023 والمستويات المقبولة

شروط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

elbadilmمنذ 6 دقائق
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم الطلبات للحصول على مقاعد في المدارس اليابانية في مصر للعام 2023، بحيث تتم دراسة الأطفال في المدارس اليابانية من مرحلة رياض الأطفال وحتى صفوف الابتدائية حتى الصف الخامس، وأوضحت شروط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023 والمستويات المقبولة التي يجب توفرها للاستفادة من فرص الالتحاق بهذه المدارس.

شروط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2023 والمستويات المقبولة

حددت وزارة التربية والتعليم عدة متطلبات للتقدم إلى المدارس اليابانية في مصر عام 2023، وهي كالتالي

  • يتم تقديم الطلبات على المدارس فقط عن طريق البوابة الإلكترونية.
  • سيشمل التحسن المرحلة الأولى من رياض الأطفال في جميع المدارس.
  • يجب أن يكون الطلاب المتقدمون للقبول في المدارس اليابانية من الجنسية المصرية.
  • يجب أن يتوافق عمر المُتقدِّم مع الفئة العمرية المطلوبة.
  • يجب أن يسكن الطالب في نفس منطقة المدرسة التي تقدم لها طلب الالتحاق.
  • سيتم السماح بالتقديم اعتبارًا من يوم الأحد 3 أبريل 2023 ولفترة تصل إلى 15 يومًا.

مستويات المدارس المصرية اليابانية 2023

  • تُقسِّمُ مستويات قبول المدارس اليابانية إلى مستوى الرَّضا للأطفال – بما في ذلك المستوى الأول والثاني – والصفِّ الأوَّل والثاني في المرحلة الابتدائية.

  • يهتم المستوى الأول بالأطفال بين أربع سنوات وخمسة أعوام، ويُدرَّس في هذا المستوى رياض الأطفال.
  • المرحلة الثانية في رياض الأطفال تشمل الأطفال من سن 5 سنوات حتى سنة واحدة قبل بلوغهم سن 6.
  • سن الأطفال في الصف الأول الابتدائي يتراوح بين ست سنوات وسبع سنوات ويوم واحد.
  • سن المقابلة الثانية في المرحلة الابتدائية هو من 7 سنوات حتى 8 سنوات ويستثنى يومًا واحدًا.
  • في المدارس اليابانية، يتم قضاء يوم دراسي كامل ابتداءً من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصرًا، وقد يستمر لفترات إضافية.
  • لا يوجد خدمة تزويد الطلاب بالطعام أو خدمة توصيلهم.

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elbadilmمنذ 6 دقائق
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