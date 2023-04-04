أخبار التعليم
تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات بعد عيد الفطر
موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات بعد عيد الفطر يختلف على حسب المراحل التعليمية وقد يتم الانتهاء من كافة الامتحانات بطاقة المراحل بعد عيد الفطر المبارك كما يوجد موعد محدد لانتهاء الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية.
موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات بعد عيد الفطر
يتم الانتهاء من أداء امتحانات الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية للمدارس والجامعات في المواعيد الآتية:
- تبدأ امتحانات الترم الثاني لجميع صفوف النقل في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية وأيضًا الثانوية من يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو لعام 2023
- كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بداية من يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو.
- امتحانات شهادة الثانوية العامة تبدأ من يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو.
- امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ من يوم السبت الموافق 27 من شهر مايو.
موعد انتهاء الترم الثاني للجامعات
يوجد موعد معين لأنتهاء الترم الثاني للجامعات وبداية امتحانات اخر العام، مع العلم بأن تلك المواعيد نقًلا عن ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التعليم بجمهوية مصر العربية، حيث تتمثل تلك المواعيد في التالي كما هو موضح لكم.
- سوف يتم الانتهاء من الترم الثاني للجامعات بداية من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو وبعدها سوف يتم بدأ امتحانات نهاية العام.
- كما ينتهي الفصل الدراسي الثاني لجامعة الأزهر بداية من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو وبعدها سوف تبدأ امتحانات الترم الثاني يوم 3 من شهر يونيو.
- ينتهي الترم الثاني لجامعات الأقاليم بداية من يوم الخميس الموافق 29 من شهر يونيو.