تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات بعد عيد الفطر

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات بعد عيد الفطر يختلف على حسب المراحل التعليمية وقد يتم الانتهاء من كافة الامتحانات بطاقة المراحل بعد عيد الفطر المبارك كما يوجد موعد محدد لانتهاء الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات بعد عيد الفطر

يتم الانتهاء من أداء امتحانات الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية للمدارس والجامعات في المواعيد الآتية:

تبدأ امتحانات الترم الثاني لجميع صفوف النقل في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية وأيضًا الثانوية من يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو لعام 2023

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بداية من يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو.

امتحانات شهادة الثانوية العامة تبدأ من يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو.

امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ من يوم السبت الموافق 27 من شهر مايو.

موعد انتهاء الترم الثاني للجامعات

يوجد موعد معين لأنتهاء الترم الثاني للجامعات وبداية امتحانات اخر العام، مع العلم بأن تلك المواعيد نقًلا عن ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التعليم بجمهوية مصر العربية، حيث تتمثل تلك المواعيد في التالي كما هو موضح لكم.