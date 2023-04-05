منوعات

هام وعاجل.. موعد اجازة شم النسيم 2023 لجميع العاملين في القطاع العام والخاص

عبدالله عربيمنذ 5 دقائق
0

موعد اجازة شم النسيم من الإجازات الرسمية التي توجد في شهر أبريل 2023، والكثير من العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص بدأوا يتساءلون ويبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي على تاريخ موعد اجازة شم النسيم وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد اجازة شم النسيم مواعيد الفطر 2023 تابعونا.

موعد اجازة شم النسيم 2023

موعد شم النسيم في هذا العام يكون من ضمن اجازات شهر ابريل وهذه الإجازات هي: عيد الفطر وشم النسيم وعيد تحرير سيناء، الموظف أو العامل في الحكومة أو القطاع الخاص سيحصل على 14 يوم إجازة رسمية بالأجر الكامل لشهر أبريل 2023.

الاجازات الرسميه الموجوده في شهر أبريل 2023

يعتبر شهر أبريل هذا العام من أكثر شهور سنة إجازات رسمية وهذه الإجازات هي كالتالي:

  • يوم السبت 1 أبريل يكون عطلة اسبوعية.
  • يوم الجمعه 7 أبريل عطلة أسبوعية أيضا.
  • والسبت الموافق 8 إبريل يكون عطلة اسبوعية.
  • كما أن يوم الجمعة 14 أبريل يعتبر أيضا عطلة أسبوعية.
  • والسبت الموافق 15 أبريل من العطلات الأسبوعية.
  • يوم الأحد 16 أبريل اجازة عيد القيامة للمسيحيين.
  • الاثنين 18 أبريل هو عيد شم النسيم فهو بالطبع إجازة رسمية.
  • ويوم الأربعاء 20 أبريل إجازة أيضا لوقفة عيد الفطر.
  • والخميس الموافق 21 أبريل يعتبر إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك وهو أيضا إجازة رسمية.
  • ويوم الجمعة والسبت إجازة ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك وهو أيضا وهو إجازة رسمية.
  • أيضا يوم الإثنين الموافق 25 أبريل يعتبر إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • ويوم الجمعه والسبت 28 و 29 ابريل عطلة أسبوعية.

الاحتفال بشم النسيم

يحتفل العديد من المصريين بشم النسيم بالكثير من المظاهر المختلفه من التنزه والخروج الى الحدائق العامه وفي اماكن الترفيه المختلفه وايضا يحرسون على تناول بعض الوجبات الخاصه بيوم شم النسيم مثل البيض والفسيخ والرنجه وغيرها من الوجبات.

الوسوم
عبدالله عربيمنذ 5 دقائق
0

مقالات ذات صلة

إجابة سؤال مسابقة طائر السعيد الحلقة 13

إجابة سؤال مسابقة طائر السعيد الحلقة 13 من القائل(في الحسيني جناين والرماده زراعي,,,عادني عادني بالي من الزين ساعة)؟

منذ ساعة واحدة
إجابة سؤال الحلقة 13 في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023

إجابة سؤال الحلقة 13 في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي ورابط الاشتراك 2023

منذ 3 ساعات
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 وتردد القنوات العارضة

منذ 4 ساعات
طريقة الاشتراك في مسابقة مليونير صدى البلد 2023

طريقة الاشتراك في مسابقة مليونير صدى البلد 2023 بمناسبة ليلة القدر

منذ 4 ساعات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى