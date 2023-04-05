هام وعاجل.. موعد اجازة شم النسيم 2023 لجميع العاملين في القطاع العام والخاص

موعد اجازة شم النسيم من الإجازات الرسمية التي توجد في شهر أبريل 2023، والكثير من العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص بدأوا يتساءلون ويبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي على تاريخ موعد اجازة شم النسيم وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد اجازة شم النسيم مواعيد الفطر 2023 تابعونا.

موعد اجازة شم النسيم 2023

موعد شم النسيم في هذا العام يكون من ضمن اجازات شهر ابريل وهذه الإجازات هي: عيد الفطر وشم النسيم وعيد تحرير سيناء، الموظف أو العامل في الحكومة أو القطاع الخاص سيحصل على 14 يوم إجازة رسمية بالأجر الكامل لشهر أبريل 2023.

الاجازات الرسميه الموجوده في شهر أبريل 2023

يعتبر شهر أبريل هذا العام من أكثر شهور سنة إجازات رسمية وهذه الإجازات هي كالتالي:

يوم السبت 1 أبريل يكون عطلة اسبوعية.

يوم الجمعه 7 أبريل عطلة أسبوعية أيضا.

والسبت الموافق 8 إبريل يكون عطلة اسبوعية.

كما أن يوم الجمعة 14 أبريل يعتبر أيضا عطلة أسبوعية.

والسبت الموافق 15 أبريل من العطلات الأسبوعية.

يوم الأحد 16 أبريل اجازة عيد القيامة للمسيحيين.

الاثنين 18 أبريل هو عيد شم النسيم فهو بالطبع إجازة رسمية.

ويوم الأربعاء 20 أبريل إجازة أيضا لوقفة عيد الفطر.

والخميس الموافق 21 أبريل يعتبر إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك وهو أيضا إجازة رسمية.

ويوم الجمعة والسبت إجازة ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك وهو أيضا وهو إجازة رسمية.

أيضا يوم الإثنين الموافق 25 أبريل يعتبر إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويوم الجمعه والسبت 28 و 29 ابريل عطلة أسبوعية.

الاحتفال بشم النسيم

يحتفل العديد من المصريين بشم النسيم بالكثير من المظاهر المختلفه من التنزه والخروج الى الحدائق العامه وفي اماكن الترفيه المختلفه وايضا يحرسون على تناول بعض الوجبات الخاصه بيوم شم النسيم مثل البيض والفسيخ والرنجه وغيرها من الوجبات.