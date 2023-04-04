شروط ورابط التسجيل في منحة البطالة 2023

أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في منحة البطالة التي تقدمها لمساعدة الشباب، لمواجهة أعباء الحياة، حيث تعد هذه المنحة مساعدة كبيرة لمن ليس لديه عمل لزيادة دخله.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2023

وقد وضعت الحكومة الجزائرية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لتلك المنحة، كما وفرت رابط خاص يمكنهم من خلالها لاستعلام عن الطلب بالقبول أو الرفض بالإضافة إلى الخطوات الالكترونية التي من خلالها تحصلون على كافة المعلومات المتعلقة بالمنحة.

رابط التسجيل في منحة البطالة 2023

ويمكن لمن يرغب في التقديم لمنحة البطالة 2023, التسجيل عبر الرابط الالكتروني الذي وفرته الحكومة الجزائرية لهذا العام، وذلك لمساعدة الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم.

ويعد وهذا الرابط خاص بمنحة البطالة وهو مفتوح منذ البدء في التسجيل، إلا أنه سيتم غلقه بعد الانتهاء من التقديم في هذه المنحة حتى الاستعلام عن طبيعة الطلب، وهو خاص بوكالة الشغل بالجزائر https://minha.anem.dz .

شروط منحة البطالة في الجزائر

لابد من توافر بعض الشروط الخاصة فجميع الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة وهي

١- جميع الراغبين في الاستفادة منها حاملين للجنسية الجزائرية.

٢ مقيمين في الجزائر بشكل دائما على الأقل حين التسجيل بالمنحة.

٣ ينحصر عمر المتقدمين ما بين 19 عام و 40 عام.

٤ لابد أن يكون المتقدم بالنسبة لوكالة التشغيل طالب قبل التقديم بستة أشهر.

٥ لا يجوز قبول أي شخص ذو دخل ثابت.

٦ لا يجب أن يكون المتقدم تابع لأي جامعة في وقت التسجيل.

٧- يجب حضور كلما استدعته الوكالة للسؤال وتقديم المستندات.

خطوات التقديم في منحة البطالة 2023

كما أوضحت الحكومة الجزائرية خطوات التقديم في منحة بطالة الجزائر، وذلك من خلال الاستعانة بالرابط السابق وإتباع الخطوات المبينة في الموقع، وهي كالآتي؛

١- ادخل على الرابط https://minha.anem.dz

٢- الضغط على أيقونة وسيط أونلاين المتواجدة أو باستخدام الرابط الخاص به مباشرة.

٣- اختر كلمة منحة البطالة من القائمة الرئيسية المنبثقة.

٤- اكتب رقمك التعريفي الخاص بك في المكان المخصص له.

الضغط على إرسال بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة.

٥- عليك انتظار رسالة للتأكد من مجموعة البيانات التي قمت بإدخالها.