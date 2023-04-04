حقق حلمك وأحصل على أكثر من 12 مليون دولار عن طريق الاشتراك على مسابقة الحلم

مسابقة الحلم هي عبارة عن مسابقة يتم عرضها على قناة ام بي سي من أجل الفوز بالجوائز الكبرى الخاصة بها كما توجد طرق مختلفة من أجل الاشتراك في هذه المسابقة من جميع أنحاء العالم.

مسابقة الحلم

مسابقة الحلم التي يتم عرضها على قناة ام بي سي للفوز بالجوائز الكبرى هي عبارة عن الآتي

المنظم الخاص بمسابقة الحلم هي شركة ام بي سي.

كما أنها عبارة عن مسابقة تفاعلية يتم فيها تحقيق أحلام جميع المشتركين فيها بعد الإعلان عن فوز المحظوظين بها.

تتم إتاحة هذه المسابقة لكافة المواطنين من جميع أنحاء العالم وخاصة البالغين من العمر واحد وعشرون عامًا على حسب قانون دولة الإمارات المتحدة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك بكل سهولة في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى من جميع دول العالم وهذه الطريقة يمكن أن تتمثل في الآتي: