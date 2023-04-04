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حقق حلمك وأحصل على أكثر من 12 مليون دولار عن طريق الاشتراك على مسابقة الحلم
مسابقة الحلم هي عبارة عن مسابقة يتم عرضها على قناة ام بي سي من أجل الفوز بالجوائز الكبرى الخاصة بها كما توجد طرق مختلفة من أجل الاشتراك في هذه المسابقة من جميع أنحاء العالم.
مسابقة الحلم
مسابقة الحلم التي يتم عرضها على قناة ام بي سي للفوز بالجوائز الكبرى هي عبارة عن الآتي
- المنظم الخاص بمسابقة الحلم هي شركة ام بي سي.
- كما أنها عبارة عن مسابقة تفاعلية يتم فيها تحقيق أحلام جميع المشتركين فيها بعد الإعلان عن فوز المحظوظين بها.
- تتم إتاحة هذه المسابقة لكافة المواطنين من جميع أنحاء العالم وخاصة البالغين من العمر واحد وعشرون عامًا على حسب قانون دولة الإمارات المتحدة.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكن الاشتراك بكل سهولة في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى من جميع دول العالم وهذه الطريقة يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يمكن الاشتراك بكل سهولة لجميع المتسابقين في مسابقة الحلم وإتاحة الفرصة للفوز عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم 95458 بها كلمة حلم.
- كما يمكن الاشتراك من المملكة العربية السعودية عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم إلى رقم 755505
- يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من دولة الكويت عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم على رقم 4242.
- يمكن الاشتراك من دولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 9669.
- يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من دولة تونس بكل سهولة عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم التالي 85819 بها كلمة حلم.
- يمكن الاشتراك من دولة الأردن من خلال إرسال رسالة نصية إلى 68858 بها اسم حلم.