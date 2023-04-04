تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الأساسية التي تزود المشاهدين ببرامج العلوم والحيوانات المتنوعة، بالإضافة إلى عروض الأفلام الوثائقية، نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 علي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة أروع البرامج الخاصة بالطبيعة والحيوانات والمحيطات واكتشاف أسرار الفضاء والكون، يُنصح بمشاهدة هذه القناة التي تُبث على قمر النايل سات بلغتي العربية والإنجليزية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

لكافة عشاق العلوم والمهتمين بشؤون الحيوانات والطبيعة والبحار، يُمكنهم متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات، ذلك بسبب إضافة تحديثات حديثة على قناة ناشيونال جيوغرافيك، جاء الإعلان عن قناة جديدة من مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك في نهاية السنة الماضية، وبشأن ذلك أعلنت القنوات عن تردد جديد سيصدر في بداية العام 2023 بجودة و دقة عالية.

برامج قناة قناة ناشيونال جيوغرافيك

برنامج أوروبا من الأعلى.

برنامج الحياة البرية.

برنامج أمن المطارات.

برنامج صائد التماسيح.

برنامج البرية الجامحة.

برنامج مسجون في الغربة.

برنامج الثعابين في المدينة.

برنامج جحيم البحار.

برنامج المملكة البرية.

برنامج الكلاب الشرسة.

برنامج اكتشاف المحيطات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 علي نايل سات وعرب سات

يمكن لكم الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من البرامج المختلفة، إذ تهدف القناة إلى توفير أعلى مستويات الجودة لجمهورها في كافة بلدان المنطقة العربية والشرق الأوسط، إضافةً إلى دول أوروبية، تحرص العائلات على متابعة القناة في وقت فراغها، وتشجع أطفالها على مشاهدة البرامج المختلفة التي تحقق نسبة مشاهدة عالية في مجال القنوات والبرامج الوثائقية المختلفة، وإليكم الترددات كالتالي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

التردد : 11526.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 علي عرب سات