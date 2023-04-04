أربح بأفضل الجوائز في رمضان – الاشتراك في مسابقة طائر للسعيدة للإعلامية “مايا العبسي”

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على الاشتراك في مسابقة طائر للسعيدة وتتعرف أيضا على أهم القنوات التي من خلالها يمكنك أن تقوم بمشاهدة الحلقة عبر شاشات التليفزيون لديك، كل ما يتطلب منك أن تقوم بمتابعة المقال والتعرف على الكثير والعديد من المعلومات الهامة.

الاشتراك في مسابقة طائر للسعيدة

مسابقة طائر السعيدة يعتبر من ضمن وأهم المسابقات التي يتم عرضها في شهر رمضان المبارك، حيث الإعلامية التي تقدم المسابقة هي مايا العبسي، وبالطبع فهي قد تكون غنية تمامًا عن التعريف، وبالتالي فقد يمكنك من خلال بعض الخطوات البسيطة، أن تتمكن من التسجيل والاشتراك في هذه المسابقة، وأن تربح من الجوائز والهدايا التي يقدمها البرنامج، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال عن طريق التالي:

يتطلب منك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لمسابقة طائر السعيدة حيث يمكنك الدخول عليه مباشرة من هنا.

بعد أن تقوم بالدخول والتسجيل في الموقع، يتطلب عليك أن تقوم بإدخال رقم البطاقة الذكية والأسم الرباعي ورقم الهاتف، وأيضا تحديد المنطقة.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة الاشتراك.

سوف تستقبل رسالة نصية على هاتفك تفيد بنجاح التسجيل في المسابقة.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالرد على كافة الأسئلة ويمكنك أن تربح في أي وقت.

قناة عرض مسابقة طائر السعيدة

يتم عرض مسلسل طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية، على أن يكون تلك القناة فقط المخصصة لعرض البرنامج، مع العلم بأن يتم الإعلان عن فوز المشترك عن طريق الموقع الرسمي.