جميع القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في الأسبوع الـ8 مؤجلة بالدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول، يزداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي، حيث يكون فريق ليفربول في المركز الثامن في جدول الدوري الانجليزي ويكون عدد النقاط 42 نقطة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول والموعد الرسمي للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول

يمكن متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي من خلال قناة بي ان سبورت بريميوم الاولي المشفرة ويمكن ضبط القناة من خلال:

التردد: 11013.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD مشفرة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة والسودان، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الامارات، جدير بالذكر ان يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة ويكون فريق تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة في جدول الدوري الانجليزي.

تشكيل المتوقع ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون.

خط الدفاع: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول