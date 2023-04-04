أصبح الاشتراك في مسابقة الحلم هدفاً يسعى إليه العديد من الشباب الذين يحلمون بأشياء مختلفة ويرغبون في تحقيقها، إذ توفر المسابقة جوائز كبيرة للفائزين التي تُمكِّنهم من تحقيق أحلامهم، يتم استخلاص جوائز قيمة من سيارات وهدايا أخرى، كما يدير المسابقة الشهير مذيع الأحلام مصطفى الأغا ويُعلن عن فائزي المسابقة، نقدم لكم اليوم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 Dream MBC من جميع انحاء البلاد، وكافة التفاصيل، تابعونا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 Dream MBC من جميع انحاء البلاد

بإمكانك التسجيل في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم وفي أي وقت، حيث ترسل رسالة قصيرة تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” عبر الرقم المخصص لبلدك، وستتلقى ردًا بعدها يتضمن بعض الأسئلة التي يجب عليك إجابتها بشكل صحيح لتأهيلك للمشاركة في المسابقة، ثم يتابع المشترك النتيجة عبر قناة MBC، حيث تعرض النتيجة علنًا ومباشرة لضمان العدالة بين جميع المشتركين.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يتم الانضمام إلى مسابقة “الحلم” عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم خاص بكل دولة للمشترك. ولذا، من المهم معرفة أرقام التواصل في كل دولة. وبناء على ذلك، فإننا نعرض لك أرقام اشتراك المسابقة

دولة تونس 85819.

دولة الأردن 98880، أو 98858.

دولة سوريا 1555، أو 1565.

دولة لبنان 008821622775627.

دولة فلسطين 6750.

دولة العراق 2770.

دولة البحرين 94000.

دولة عمان 90434.

دولة الإمارات 6070.

دولة الكويت 4141.

جمهورية مصر العربية 95450.

المملكة العربية السعودية 650444.

أرقام الاشتراك من أي مكان في العالم

توجد بعض الدول التي لا يمكنها الاشتراك في مسابقة الحلم لعدم وجود أرقام مخصصة لذلك، ولهذا قام المنظمون بتقديم أرقام خاصة بهدف السماح للأشخاص في جميع دول العالم بالاشتراك، تستطيع الاشتراك من خلال 0088216101092 أو 00821622775627، يمكن الحصول على هذه الأرقام للمشاركة في المسابقة طوال أيام الأسبوع بسهولة، والاشتراك في المسابقة متاح للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط. إذا فاز أحد المشاركين الذين لم يبلغوا سن 18 عامًا، سيتولى ولي الأمر أو الوصية استلام الجائزة.