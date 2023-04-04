“منصة مظلتي” خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وفقًا لوزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق، عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق منصة مظلتي والتي يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على الخطوات التي من خلالها، تتمكن من التعرف على إذا كان اسمك كان من ضمن المشمولين أم لا، وبالتالي فقد يجب عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل، والتعرف على الكثير من التفاصيل الأخرى التي تتمثل في شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكنك من خلال كافة المعلومات التالية أن تتعرف على خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة في العراق، وذلك يمكنك أن تقوم بالتعرف على الكثير من المعلومات الهامة عن طريق التالي:

يجب عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة “منصة مظلتي”.

سوف يتطب منك أن تقوم باختيار الخدمة التي تريدها من ضمن الاختيارات التي أمامك، وهي “خدمات الرعاية الاجتماعية.

في الخطوة التالية يمكنك أن تقوم بتحديد رقم الوجبة وهي الوجبة التاسعة.

في خانة البحث يمكنك كتابة أسمك بشكل رباعي والنقر على أيقونة البحث.

وفي النهاية يمكنك أن يتم ظهور أسمك من ضمن المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على الشروط الهامة في الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في التالي: