شهادات ادخار البنك الاهلي الجديدة 2023 بعائد ثابت واَخر متناقص وطرق شرائها عبر تطبيق الاهلي

شهادات ادخار البنك الاهلي الجديدة 2023 هي عبارة عن شهادة تكون بعائد ثابت أو متغير على مدار الثلاثة سنوات كما يمكن شراء هذه الشهادات من خلال زيارة البنك الأهلي أو من خلال تطبيق البنك الأهلي.

شهادات ادخار البنك الاهلي الجديدة 2023

شهادات ادخار البنك الأهلي التي تم طرحها مؤخرًا ومنها الثابتة والمتناقصة وهم عبارة عن الآتي:

قام البنك الأهلي مؤخرًا بطرح شهادة إدخار مدتها ثلاثة سنوات بعائد قد يصل إلى 19% بشكل ثابت و22% بشكل متناقص.

السنة الأولى لشهادة الادخار المتناقصة تكون 22% والسنة الثانية تكون قدرها 18% والسنة الأخيرة تكون مدتها 16% وقد يسعى الكثير من المواطنين من أجل شراء هذه الشهادة الادخارية.

الشهادة الادخارية الثابتة تكون سعر الفائدة الخاصة بها 19% على مدار الثلاث سنوات.

طريقة شراء شهادات الادخار عبر تطبيق البنك الأهلي

توجد طريقة بسيطة لشراء شهادات الادخار الجديدة سواء الثابتة أو المتناقصة من خلال تطبيق البنك الأهلي دون الذهاب إلى المقر الرئيسي وهذه الطريقة هي عبارة عن الآتي: