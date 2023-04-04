مسلسل زقاق الجن الحلقة الـ13 للنجم ايمن زيدان.. الدراما السورية

مسلسل زقاق الجن، يزداج البحث عن مسلسل زقاق الجن حيث يعتبر المسلسل من افضل المسلسلات السورية حيث يتكون المسلسل من 30 حلقة ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد عرض مسلسل زقاق الجن والقنوات الناقلة لمسلسل.

مسلسل زقاق الجن

جاءت احداث مسلسل زقاق الجن السورية حول رجل يسمي ابو نذير وهو الظالم ويقوم بالتحكم فيه افراد عائلتة بالكامل وهذا يسبب لهم الم واثر نفسي بالاضافة الي انه يتحكم في ابنائة ويظلمهم بدون التفكير في مشاعرهم ويعرض المسلسل الاسباب التي ادت الي انه اصبح راجل ظالم بشخصية عنيفة، ويكون المسلسل من بطولة الفنانه أمل عرفة والفنان زيدان وشكران ومرتجي وصفاء سلطان، وينتظر الجماهير الحلقة الثالثة عشر حيث يتم عرض في هذا الحلقة من هو خاطف القاتل ولماذا يفعل هذة الجائم حيث يقوم بقتل الاطفال وتكون اول ضحايا هو نادر بن ابو نادر وكانت الضحية الثانية هو نصوح ابن ابو نصوح وكانت الضحية الثالثة هو ابو فهد.

موعد عرض مسلسل زقاق الجن

يعرض مسلسل زقاق الجن عبر قناة سوريا دراما في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويتم الاعادة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويعرض ايضاً عبر قناة ام بي سي في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويعاد في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويمكن ضبط تردد القنوات من خلال:

تردد قناة سوريا دراما:

تردد قناة سوريا دراما هو : 12054.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

القمر الصناعي : نايل سات.

الجودة الخاصة بقناة سوريا دراما هي : SD.

تردد قناة ام بي سي: