زاد البحث من قبل المتابعين عن مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 موعد العرض والقنوات الناقلة، حيث يعد مسلسل “ألب ارسلان” واحدًا من أشهر مسلسلات تركيا في العالم العربي، حيث تم بث 49 حلقة من الجزء الثاني على قناة تي آر تي التركية، كان توقيت عرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المصري، كانت الحلقة مشوقة للغاية ومليئة بالأحداث المثيرة منذ بداية عرضها، خصوصًا بعد وفاة السلطان طغرل لذلك، ستجد في هذه المقالة تفاصيل حول تلك الحلقة.

مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 موعد العرض والقنوات الناقلة

يدور في الجزء الثاني من مسلسل ألب أرسلان حول صراع بين أفراد عائلة السلاجقة بالحصول على العرش. وبعدما تعرفنا على عدد من شخصيات المسلسل في الجزء الأول، نتعرَّف في هذا الموسم إلى قوة سيدِ شاغِري وطغرل، ظهرت الكثير من الشخصيات المميزة، ومن بينها محاربو ألب أرسلان الذين أثبتوا جدارتهم في المواقف الصعبة، وجعلوا من بداية الجزء الثاني عظيمًا.

يشير الجزء إلى زيارة المحارب ألب أرسلان للكعبة المشرفة، ولكن تصاعدت حدّة الصراع بسبب رغبة السلاجقة في الاستيلاء على قلعة آني التي كانت تحت حكم تيكفور جريجور، يحاول الشخص الآخر استعادة قلعة فاسبوراغان التي تمتلكها السلاجقة، وهذا ما حدث في نهاية الجزء الأول، ولكن زادت شدة الأحداث بعد وفاة السلطان طغرل.

القنوات الناقلة للمسلسل

كما ذُكِر سابقًا، عُرِضَت الحلقة رقم 49 من مسلسل ألب أْرسلان، الجزء الثاني، على قناة تي آر تي التركية. لذا، قامت عددٌ من المواقع بترجمة هذه الحلقة ونشرها مترجمة. وفيما بعد، قامت القناة بعَرْض هذه الحلقة في التالي

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

التردد 12644.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

التردد 11034.

القمر الصناعي عرب سات.

في ختام مقالنا قدمنا لكم كافة التفاصيل عن مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 موعد العرض والقنوات الناقلة، يمكن استنتاج أن المسلسل الشهير في تركيا هو واحد من المسلسلات التي تنافست في القنوات العربية. كانت هذه القنوات متسابقة في عرض وترجمة حلقات المسلسل بعد ارتفاع حضور المشاهدين وزيادة أعدادهم.