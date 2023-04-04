يترقب الآن جميع متابعي مسلسل ألب ارسلان الحلقة الخمسون من العمل، حيث تزداد عمليات البحث عن مشاهدة مسلسل ألب ارسلان الحلقة 50 مترجمة وموعد العرض والقنوات الناقلة، وذلك بعد الإعلان عن تولي ألب أرسلان منصب الحاكم في الحلقة المذكورة، يُعتبر مسلسل “ألب أرسلان” من بين المسلسلات التاريخية التركية الأبرز ذائعة الصيت حاليًّا، والذي يشارك فيه النجم التركي باريش أردوتش.

مشاهدة مسلسل ألب ارسلان الحلقة 50 مترجمة وموعد العرض والقنوات الناقلة

تُقَدِّمُ لَكُمْ حَلَقةِ خَمْسينِ مِنْ مُسْلِسَلِ ألب ارسلان بالترجمة، حيثُ سيتم عرض الحلقة على موقع قصّة عشق يوم الاثنين. كما أنّه يمكنكم العثور على رابط المسلسل 50 لألب أرسلان في موقع برستيج، والتي ستبدأ مع جنازة السيد قتلمش في الغابة، وإعلان جنوده الولاء لألب أرسلان وإعلانه حاكمًا عليهم.

بعد الإعلان مسبقًا عن الحلقتين 1 و 2، تم الآن إطلاق الإعلان عن الحلقة الخمسين من سلسلة جبال الألب قبل بث الحلقة الكاملة، الحلقة الخمسون من مسلسل ألب أرسلان مترجمة بالعربية تتابع أيضًا على منصة Shahid VIP.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50 مترجمة

يتم عرض الحلقة 50 من مسلسل ألب ارسلان في كل يوم إثنين، حيث تكون الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة TRT التركية.

يتم بث الحلقة الخمسين من مسلسل ألب أرسلان كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناتي اليرموك الأردنية والفجر الجزائرية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ألب ارسلان الحلقة 50

يمكن للجمهور مشاهدة الجزء الثاني من مسلسل ألب أرسلان عبر قناتي TRT التركية والفجر الجزائرية، وذلك باستخدام التردد المحدد.

تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11316.

قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12034.

في ختام مقالنا قدمنا لكم كافة التفاصيل عن مشاهدة مسلسل ألب ارسلان الحلقة 50 مترجمة وموعد العرض والقنوات الناقلة، نتمنى أن نكون قد أوصلنا الفائدة المطلوبة من هذا المقال.