سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة الـ13 مع مايا العبسي alsaeedah-tv.ne
سؤال مسابقة طائر السعيدة
كان سوال الحلقة السابقة هو من قائل الشاعر هذا البيت: ” يسألني لحظها .. أتحلم في غزو هذا القمر” وجاءت الاختيار كالتالي:
- محمود الحاج.
- محمد محمود الزبيري.
- محمد أحمد منصور.
- وكانت الاجابة الصحيحة هي محمد أحمد منصور.
موعد عرض مسابقة طائر السعيدة
يتم عرض مسابقة طائر السعيدة في تمام الساعة السادسة والخمس والعشرين دقيقة مساءً وذلك بتوقيت المملكة المغربية، وفي تمام الساعة الثامنة والخمسة والعشرين دقيقة مساءً بتوقيت دولة الامارات، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت صنعاء عاصمة دولة اليمن، اتاحت ادارة مسابقة طائر السعيدة رابط للاشتراك الكترونياً من خلال رابط المسابقة حيث تكون الاسئلة المسابقة متنوعة بين اسئلة دينية والثقافية والادبية، تتعتبر قناة الطائر السعيدة من اشهر القنوات اليمنية وتعتبر من اشهر القنوات في دولة اليمن وذلك لانها تقوم بعرض عدد كبير من المسلسلات والبرامج المتنوعة في شهر رمضان.
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023
يمكن الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال هذة الخطوات:
- أولاً الدخول علي الرابط الرسمي لمسابقة طائر السعيدة.
- ثانياً ادخال اسم المشترك الرسمي. ثالثاً ادخال رقم الهاتف الخاص بالمشترك.
- بعد ذلك ادخال جميع المعلومات الخاصة بالمشترك.
- بعد ذلك ادخال اسم المنطقة والمحافظة الخاصة بالمشترك.
- بعد ذلك الضغط علي خانة الاشتراك.