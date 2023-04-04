سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة الـ13 مع مايا العبسي alsaeedah-tv.ne

سؤال مسابقة طائر السعيدة، يزداد البحث عن السؤال الجديد لمسابقة طائر السعيدة حيث تعتبر من اشهر المسابقات الرمضانية حالياً في دولة اليمن وفي الوطن العربي حيث هذة المسابقة تقوم بتغير حياة الافراد المشاركين في المسابقة وتقوم الاعلامية مايا العبسي بتقديم هذة المسابقة من خلال القناة الفضائية اليمنية السعيدة 2023.

سؤال مسابقة طائر السعيدة

كان سوال الحلقة السابقة هو من قائل الشاعر هذا البيت: ” يسألني لحظها .. أتحلم في غزو هذا القمر” وجاءت الاختيار كالتالي: