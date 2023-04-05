sang.gov.sa.. رابط وظائف الحرس الوطني في العراق 2023 من خلال الرابط الرسمي شروط القبول والاوراق المطلوبة

أعلنت جمهورية العراق عن فتح باب قبول دفعة جديدة في الحرس الوطني ويستطيع أي فرد الالتحاق بهذه الوظيفة بعد تحقيق الشروط والاحكام التي حددتها الجمهورية العراقية وأتاحت العراق التقديم عبر شبكات الانترنت ومعرفة كافة الشروط والأحكام وطريقة التسجيل بالمسابقة.

وظائف الحرس الوطني في العراق 2023

وضعت الوزارة العراقية بعض الشروط والاحكام لقبول الأفراد في وظيفة الحرس الوطني أي أنه يستطيع أي فرد بعض تطبيق هذه الشروط من الالتحاق بالحرس الوطني العراقي وكان من أهم هذه الشروط:

يشترط أن يكون الفرد المقدم على وظيفة الحرس الوطن العراقي يحمل الحمسية العراقية اي أنه من أب وأم عراقيين.

أن يمتلك ويتمتع بالسيرة الحسنة وليس لديه أي سوابق جنائية أو قضايا مختلفة بالأمانة والشرف.

أن يكون سن الفرد المقدم على طلب الالتحاق بالحرس الوطني في سن الثامنة عشرة عاما لسن الأربعين عاما.

أن يتمتع الفرد بصحة جيدة ويشترط ألا يعاني الفرد من أي أمراض عضوية.

أن يمتلك الفرد المتقدم اللياقة البدنية أي يكون وزنه مناسب غير نظيف وغير سمين.

يشترط ان يتعدي طول الشخص المتقدم على طلب الالتحاق بوظيفة الحرس العراقي لا يقل عن 160 سم.

يشترط ألا يعمل الشخص المتقدم بأي جهة حكومية.

ان يكون الشخص المقدم متزوج من زوجة تحمل الحنسية العراقية اي تكون عراقية الأصل.

أن يحصل الفرد المقدم على طلب الالتحاق بوظيفة الحرس الجمهوري العراقي حاصلا على مؤهل عالى يكون مناسبا للوظيفة.

ينبغي أن يجتاز الفرد المتقدم للوظيفة جميع الاختبارات.

طريقة التقديم على وظيفة الحرس الوطني في العراق

يبحث عدد كبير من سكان العراق عن طريقة التقديم على وظيفة الحرس الوطني العراق وتتم عملية التقديم عبر شبكات الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية :

إفتح الموقع الرسمي للحرس الجمهوري العراقي.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول إلى الصفحة

انقر على زر الوظائف الخالية.

تعرض امامك جميع الوظائف.

اختر الوظيفة المناسبة لك.

اكتب المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة.

قم برفع جميع المستندات والاوراق المطلوبة.

راجع جميع المعلومات التي قمت بإدخالها.

انقر على أيقونة نعم لتأكيد إرسال الطلب.

رابط وظائف الحرس الوطني في العراق من أهم الوظائف التي يسعى الكثير من ابناء العراق الى الالتحاق بها ويتم القبول بعد تطبيق الشروط والاحكام.