الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي تعتبر من أبسط الطرق الخاصة بمعرفة مكان وموعد الكشف بكل سهولة كما توجد العديد من الفئات المختلفة التي تكون معفاة من إجراء الكشف الطبي بشكل مطلق ومنهم المصابين بالعمى، تابع المقال للتعرف على المزيد.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

توجد طريقة وخطوات بسيطة يمكن اتباعها من أجل الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص بكارت الخدمات المتكاملة وهذه الطريقة هي:

يجب أولًا أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمجلس الطبي لوزارة الصحة وذلك من خلال الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

سوف يطلب منك إدخال الرقم القومي واسم المتقدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لهم.

سوف يطلب منك بعد ذلك إرفاق كافة البيانات والمستندات التي تخص الكشف الطبي ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة استعلام.

سوف يتم عرض كافة المعلومات التي تخص الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والموعد الخاص بك لإجرائه ومكان إجرائه.

فئات معفاة من الكشف الطبي

توجد العديد من الفئات المختلفة التي تكون معفاة بشكل تام من إجراء الكشف الطبي الخاص بالخدمات المتكاملة وهذه الفئات هي: