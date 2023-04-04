يتطلع الجميع إلى معرفة أسماء المشمولين في لرعاية الاجتماعية في العراق، ويمكنك الآن استخدام بوابة مظلتي الحديثة للاستعلام عن أسماء المشمولين في نظام الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة، حيث تم تنفيذها من قبل وزارة العمل العراقية، نقدم لكم رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق molsa.gov.iq منصة مظلتي التاسعة 2023 وكيف يمكنك استعلام عن الأشخاص المؤهلين لتلقي الدفعة التاسعة في العراق والشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبول المتقدمين في برامج الرعاية الاجتماعية لهذه السنة 2023.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق molsa.gov.iq منصة مظلتي التاسعة 2023

يستطيع كل مواطن من العراق التقدم للحصول على رعاية اجتماعية للوجبة التاسعة والتحقق من الأسماء المقبولة من قبل الرعاية الاجتماعية عن طريق مظلتي المخصصة لهذه الخدمة، وذلك باتباع خطوات محددة.

يجب عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة العمل المخصص لنظام الرعاية الاجتماعية.

https://www.molsa.gov.iq

يجب بعد ذلك الوصول إلى منصة مظلتي، وذلك عن طريق الاطلاع على القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

فيما بعد، حدد الجزء المخصص للرعاية الاجتماعية.

اضغط الآن على الرمز الموجود بجانب أسماء المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية للحصول على وجبة التاسعة.

عليك أن تتأكد من أنك اخترت الوجبة رقم 9.

ضع جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمتقدم بشكل دقيق وصحيح.

وأخيرا قم بالنقر فوق أيقونة استعلام.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق 2023

تتساءل العديد من الأشخاص عن الشروط اللازمة للتقديم والموافقة على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق. قامت وزارة العمل بتحديد مجموعة من تلك الشروط وهي كالآتي.