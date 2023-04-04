شهادات ادخار بنك مصر الجديدة بعائد ثابت 12.5٪ ولمدة 5 سنوات وقد تم صدور هذه الشهادة مؤخرًا بعد اجتماع البنك المركزي ولكن توجد شهادات أخرى بعائد أكبر من ذلك وتسمى شهادة طلعت حرب وتكون مدتها ثلاثة سنوات، تابع المقال للتعرف على المزيد.

شهادات ادخار بنك مصر الجديدة بعائد ثابت 12.5٪ ولمدة 5 سنوات

يتم صدور شهادة ادخار بعائد ثابت يصل إلى 12,5% لمدة خمسة سنوات متواصلة وهذه الشهادة هي عبارة عن الآتي:

تم الإعلان بواسطة بنك مصر بعد اجتماع البنك المركزي عن شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت لمدة خمسة سنوات متتالية بنسبة 12,5% وقد تبدأ قيمة هذه الشهادة من 1000 جنية أو أكثر من ذلك.

تم إصدار شهادة ادخار بواسطة بنك مصر بفائدة 12,5% ولمدة خمسة سنوات للأشخاص الطبيعيين ويتم إصدارها فقط للأشخاص الطبيعيين.

يمكن استرداد قيمة هذه الشهادة بأكملها أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

يتم صرف العائد الثابت الخاص بهذه الشهادة شهريًا.

أكبر عائد على شهادات ادخار بنك مصر

يوجد أكبر عائد لشهادة الادخار يتم إصداره في بنك مصر وهذه الشهادة هي عبارة عن الآتي: