ردد دعاء ليلة النصف من رمضان 2023 .. “اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني”

دعاء ليلة النصف من رمضان، يحرص الكثير من المسلمينن عن معرفة الادعية المستجابة في ليلة النصف من شهر رمضان حيث ايام قليلة تفصلنا عن ليلة النصف من شهر رمضان حيث يعتبر شهر رمضان من اعظم الشهور الهجرية لذلك يحرص الكثير من المسلمين علي الاكثار من العبادة والاعتكاف في المساجد والاكثار من قراءة القران.

دعاء ليلة النصف من رمضان

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ،اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

للهم أنها ليلة النصف من رمضان، اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

فضل ليلة النصف من شهر رمضان

يعتبر يوم النصف من شهر رمضان من اعظم الايام حيث يكون العشرة الاولي من شهر رمضان هما العشرة للرحمة والعشرة الثانية للمغفرة والعشرة الاخيرة العتق من الله، ولكن جميع المسلمين يحاولون التقرب من الله في هذا الشهر الكريم بالاكثار من الدعاء والاستغفار واخراج الذكاة، والصلاة وصلاة التروايح.