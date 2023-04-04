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خطوات التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والشروط المطلوبة
خطوات التقديم في بطاقة الخدمات
قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل عملياتهم في العديد من المجالات، وإبراز تميزهم عن غيرهم من المواطنين، نقدم لكم خطوات التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والشروط المطلوبة، وكافة التفاصيل، تابعونا.
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
يتم توفير بطاقة الخدمات المتكاملة بـ3 ألوان مختلفة ويشير كل لون إلى درجة إعاقة الشخص، والتي يستفيد من هذه البطاقات، يكون لون الأزرق للإعاقات الشديدة، في حين يكون لون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأرجواني للإعاقات الخفيفة.
خطوات التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والشروط المطلوبة
- يُمكن التقدّم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعهم الإلكتروني.
- يقوم المرشح بتسجيل طلبه عبر مدخل وزارة التضامن الاجتماعي، ويجب أن يتأكد من صحة تسجيل البيانات لأنه يتوجب عليه القانونية، كما سيتم دراسة الطلب وفقا لقرار القبول أوالرفض.
- يتم تعبئة استمارة البيانات الأساسية عن طريق الإجابة على سلسلة من الأسئلة.
- بعد إتمام التسجيل، ستظهر لك رقم طلب خاص بك، يجب الاحتفاظ به.
- يتعين عليك الذهاب إلى مقر المؤسسة المختصة بالتأهيل، التي اخترتها في الموعد الذي تم تحديده، وضع في اعتبارك أخذ كافة الوثائق المطلوبة معك لإجراء تقييم وظيفي يساعد في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذا كنت من الأشخاص المستحقِّين.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
- يمكنك الوصول إلى موقع وزارة الصحة المصرية من خلال فتح بوابة المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي.
- اضغط على الرمز الموجود بجانب «الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- اكتب معلومات الشخصية للشخص الذي يطلب بمفرده من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتعين تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية المخول لمقدم الطلب ووسيلة استلام الطلب.
- انقر على زر البحث، لتظهر نتيجة فحص الطبية للكارت المدمج في الخدمات.
شروط التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
- يتم عمل اختبار وظيفي في مكتب التأهيل الاجتماعي الموجود في مكان إقامة الأفراد ذوي الإعاقة.
- يجب تقديم تقرير طبي حديث ضمن فترة الثلاث سنوات الأخيرة ابتداءً من مارس 2019 وحتى الوقت الحالي، بشرط أن يكون مصدّقاً من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المؤسسات الأمنية كمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك مستشفيات التعليمية والجامعية بالإضافة إلى المستشفيات الخاصَّة وجمعيَّاتها.
- يشترط في طلب بطاقة الخدمات المتكاملة أن يعاني المُقدم من إحدى الإعاقات التالية: الجذام، متلازمة داون، فقدان التَّبصُّر الكامِل، فقدان السَّمْعِ الكامِل أو شلل رباعي، والشللَ الدِّماغي وشللَ الأَطْفالِ الشديد والإعاقات المتَعدِّدة واضطراب طيف التوحُّد والإعاقات الذهنية الشديدة والشلل النصفي (وهو شللٌ في نصفِ الجسم سواءً كان لطولِه أم لأسفلِه)، وكذا حالاتُ ضمورِ العضَلات المتقدِّمة، فضلاً على من يزيد طولُه على 140 سم فقط بعد سن البُلوغ، أو من يحتاج إلى بترة في إحدى أطرافه، سواءً كانت يده أو رجلاً، جميع هذه حالات تستحق التنبُّه إلى احتياجات مساعدة خاصة بهذه المجموعة.