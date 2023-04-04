قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل عملياتهم في العديد من المجالات، وإبراز تميزهم عن غيرهم من المواطنين، نقدم لكم خطوات التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والشروط المطلوبة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يتم توفير بطاقة الخدمات المتكاملة بـ3 ألوان مختلفة ويشير كل لون إلى درجة إعاقة الشخص، والتي يستفيد من هذه البطاقات، يكون لون الأزرق للإعاقات الشديدة، في حين يكون لون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأرجواني للإعاقات الخفيفة.

خطوات التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والشروط المطلوبة

يُمكن التقدّم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعهم الإلكتروني.

يقوم المرشح بتسجيل طلبه عبر مدخل وزارة التضامن الاجتماعي، ويجب أن يتأكد من صحة تسجيل البيانات لأنه يتوجب عليه القانونية، كما سيتم دراسة الطلب وفقا لقرار القبول أوالرفض.

يتم تعبئة استمارة البيانات الأساسية عن طريق الإجابة على سلسلة من الأسئلة.

بعد إتمام التسجيل، ستظهر لك رقم طلب خاص بك، يجب الاحتفاظ به.

يتعين عليك الذهاب إلى مقر المؤسسة المختصة بالتأهيل، التي اخترتها في الموعد الذي تم تحديده، وضع في اعتبارك أخذ كافة الوثائق المطلوبة معك لإجراء تقييم وظيفي يساعد في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذا كنت من الأشخاص المستحقِّين.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك الوصول إلى موقع وزارة الصحة المصرية من خلال فتح بوابة المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي.

اضغط على الرمز الموجود بجانب «الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

اكتب معلومات الشخصية للشخص الذي يطلب بمفرده من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتعين تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية المخول لمقدم الطلب ووسيلة استلام الطلب.

انقر على زر البحث، لتظهر نتيجة فحص الطبية للكارت المدمج في الخدمات.

شروط التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة 2023