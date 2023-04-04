تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 العديد من الخدمات المهمة لأصحاب الإعاقة، حيث يوفر رابط استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهتم بها هذه الفئة في المجتمع، كانت بطاقة الخدمات المتكاملة أحد أولويات هذا التركيز لأنها تساعد قطاعًا من المجتمع بالإضافة إلى مبادرات وإسعاف حكومية تؤكده اهتمامًا رائعًا بذوي الأحتياجات الخاصة، نقدم لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل

يشغل رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 أحد المواطنين الذين يعانون من إعاقة، وذلك بعدما تبيَّن اهتمام الحكومة المصرية بتقديم دعم لهؤلاء الفئات، ظهر ذلك من خلال توفير الكثير من الخدمات، وتم تحديد بطاقة خدمات متنوعة باعتبارها أولوية هامة في هذا المجال، حيث يعود ذلك لتزويد مجموعة كبيرة من الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ظهرت مؤخراً جهود مكثفة للبحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام محركات البحث والأساسية في ذلك محرك جوجل، بهدف الحصول على فوائدها بشكل كامل. وفيما يأتي بعض خطوات استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

قم بوضع رقم هويتك الوطنية المكون من ١٤ رقم بشكل صحيح في الفراغ المطلوب.

وبعد ذلك اضغط على زر الاستعلام.

سيظهر لك نتائج البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة وستعرف حالة طلبك إذا كان قيد البحث أو تم قبول طلب إصدار البطاقة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، الدليل المرجعي للاستفسار عن تفاصيل كارت الخدمات المتكاملة ٢٠٢٢، يمكن الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx للاطلاع على معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة للعام ٢٠٢٢.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

اضغط على رابط موقع وزارة الصحة والسكان المتوفر هنا http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx.

يتطلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2022 اتباع خطوات استخراجه.

بدءًا بالضغط على زر البطاقة الخدمية لذوي الإعاقة وكتابة جميع بياناتهم.

يجب اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لصاحب الإعاقة.

ثم تحديد طريقة الاستلام والنزول بكل المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

في نهاية هذه العملية يجب تأكيد حفظ المعلومات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022/ 2023

يجب توافر صورة ضوئية مُحدّثة لبطاقة الهوية الوطنية.

كما يلزم تقديم صورة ضوئية للشهادات الدراسية.

يتطلب إثبات نوع ودرجة الإعاقة إرفاق تقرير طبي صحيح ومفصّل.

يتضمن المستندات المُطلَوَبة أيضًا صورة شخصية جديدة للشخص المصاب بالإعاقة، وهذه الصورة يفضل أن تكون حديثة ولا تزيد عمرها عن بضع أيام أو أسابيع.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022/ 2023