كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية
كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية
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تعرف على كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق “الوجبة التاسعة”

جهاد حسينمنذ 29 دقيقة
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يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة في العراق، مع العلم بأن الجميع الآن ينتظر كافة الكشوفات الخاصة بالاسماء التي تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكنك من خلال المعلومات والتفاصيل التالية أن تتعرف على كافة خطوات الاستعلام كما هو موضح لكم.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

يمكنك عن طريق النقاط التالية أن تتعرف على كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة في العراق، وذلك من خلال التالي:

  • يجب على المستعلم أن يقوم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد يمكن للمستعلمأن يقوم بالنقر على أيقونة “منصة مظلتي”.
  • حيث يمكنك أن تقوم باختيار “الرعاية الاجتماعية” من ضمن الاختيارات التي توجد امامك.
  • بعد ذلك يمكنك أن تقوم باختيار الوجبة المراد معرفة الأسماء الخاصة بها وهي “الوجبة التاسعة”.
  • بعد ذلك عليك أن تقوم بكتابة الأسم الرباعي الخاص بك في خانة  البحث.
  • وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة البحث، وسوف تتمكن من الحصول على معرفة إذا كان أسمك من ضمن المقبولين في البرنامج أم لا.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

توجد بعض الشروط الهامة التي من خلالها، يمكن أن يتم قبولك أو رفضك في الرعاية الاجتماعية عندما تقوم بالتقديم، ويجب عليك أن تتعرف عليها عن طريق التالي:

  • يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.
  • أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أو أقل أكثر من هذا.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي عقارات أو ممتلكات مسجله باسمه.

جهاد حسينمنذ 29 دقيقة
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