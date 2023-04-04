تعرف على طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل إلكترونيًا بكل سهولة

فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخط الساخن أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات ويجب دفع قيمة الفاتورة لمنع انقطاع الخط الارضي

فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل

يمكن الاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة وهذه الفاتورة هي:

يمكن الاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات أو من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن وهو 19777 أو 111.

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل من خلال فوري أو ماكينة atm التابعة للبنك الأهلي أو بنك مصر.

تنصح الشركة بدفع الفاتورة في الميعاد المحدد لها لمنه حدوث نقل في الخط أو فرض غرامة على تأخير الدفع أو قطع الحرارة نهائيًا بعد مرور أربعة أشهر تأخير دفع الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

توجد طريقة وخطوات بسيطة يمكن اتباعها من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، بكل سهولة ممكنة وذلك من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم.