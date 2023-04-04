شروط اضافة مواليد التموين علي البطاقات التموينية عبر دعم مصر
شروط اضافة مواليد التموين علي البطاقات التموينية عبر دعم مصر
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شروط اضافة مواليد التموين علي البطاقات التموينية عبر دعم مصر

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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شروط اضافة مواليد التموين علي البطاقات التموينية عبر دعم مصر عديدة  من أجل قبول طلب المواليد في بطاقة التموين كما توجد العديد من الفئات المختلفة المسموح لهم بالقبول بكل سهولة للمواليد على بطاقة التموين عبر دعم مصر وهذه الفئات منها أصحاب معاش التكافل والكرامة

شروط اضافة مواليد التموين علي البطاقات التموينية عبر دعم مصر

توجد العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال دعم مصر وهذه الشروط الواجب توافرها هي:

  • يجب أن يكون الحد الأقصى لأفراد الأسرة على بطاقة التموين عن أربعة أفراد فقط
  • يجب أن يزيد عمر الطفل المراد إضافته على التموين عن أربعة سنوات فقط.
  • يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تخص بطاقة التموين.
  • يجب تقديم صورة من الرقم القومي عند الرغبة في إضافة المواليد على بطاقة التموين
  • كما يجب تقديم استمارة أداء الخدمة وإقرار البيانات من مكتب التموين عند الرغبة في إدخال مواليد التموين على البطاقات التموينية.
  • يجب تقديم طلب خاص بإضافة المواليد على بطاقة التموين داخل مكاتب التموين.

الفئات التي يتم قبول طلبات إضافة المواليد على التموين

توجد العديد من الفئات التي لها أولوية لقبولهم في إضافة المواليد عبر دعم مصر وهذه الفئات المختلفة والتي يمكنك معرفتها من خلال التالي:

  • أصحاب معاش التكافل والكرامة.
  • حالات المعاش الخاصة بالتضامن الاجتماعي.
  • الأشخاص الذين يحملون كارنيه الخدمات المتكاملة.
  • الأشخاص التابعين لأسر الشهداء.
  • أبناء الأسر البديلة لهم الأولوية في قبول طلباتهم لإضافة المواليد

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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