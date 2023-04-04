تحظى المسابقات الرمضانية بشعبية كبيرة وتحقق نسبة مشاهدة عالية في كل شهر رمضان مع حلوله كل عام، واحدة من المنافسات الناجحة والمشهورة في شهر رمضان هي “مسابقة طائر السعيدة” مع مقدمتها مايا العبسي، يتم طرح بعض الأسئلة الثقافية كل يوم خلال هذا الشهر، وتُمنح جوائز قيِّمَة للفائز في حال تمكُّنه من تقديم إجاباتٍ صحيحة، تذهب مقدمة مسابقة طائر السعيدة مايا العبسي إلى الأحياء والشوارع في الصومال، يطرح على المارَّة أسئلته لتمكينهم من ربح جوائز حال إجابتها، نقدم لكم إجابة سؤال الحلقة 13 في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي ورابط الاشتراك 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

إجابة سؤال الحلقة 13 في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي ورابط الاشتراك 2023

يمكنك الآن معرفة الحل لسؤال تحدي طائر السعيدة الموجود في الحلقة رقم 13 عن طريق تتبع هذه الخطوات. ستجدون فيها كلاً من السؤال والإجابة.

إجابة سؤال المسابقة ، 13 رمضان 1444هـ من القائل(في الحسيني جناين والرماده زراعي,,,عادني عادني بالي من الزين ساعة)؟

أحمد فضل القمندان

احمد سيف ثابت

احمد الكوكباني

الإجابة الصحيحة احمد فضل القمندان.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي يتمثل في alsaeedah-tv.net، ويمكن من خلاله الانضمام إلى المسابقة والإجابة على سؤالها بكل سهولة.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي

يمكن المشاركة في تحدي طائر السعيدة مع مايا العبسي عن طريق اتباع الإجراءات التالية

توجه إلى موقع الإنترنت alsaeedah-tv.net للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة. ثم أدخل اسمك الرباعي. بعد ذلك أدخل رقم هاتفك. ثم أدخل اسم المحافظة التي أنت منها. بعد ذلك اضغط على زر اشتراك. تمكنت بنجاح من الانضمام إلى المسابقة، وبعد ذلك يتعيَّن عليَّ الإجابة على أسئلة المسابقة اليومية.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة

سوف يتم عرض وتكرار مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية في المواعيد التالية

تمام الساعة 21:25 مساءً.

يعاد في 3:20 صباحًا في اليوم التالي.

يتم إعادة الأمر مرة أخرى في الساعة 1:30 بعد الظهر، وفقًا للتوقيت المحلي في عاصمة اليمن “صنعاء”.

القنوات الناقلة لمسابقة طائر السعيدة

تتوفر قناة طائر السعيدة على الهواء على قناة السعيدة اليمنية فقط، وتم تحديد تردد قناة السعيدة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي