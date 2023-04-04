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عاجل .. الموارد البشرية تفصح عن أمر هام بشأن المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444
وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكةالعربية السعودية عن بعض الامور الهامة التي تتعلق بـ المكرمة الملكية لشهر رمضان لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأعلنت عن مبلغ المعونة الرمضانية المرسلة من الملك سلمان أطال الله في عمره، حيث يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات الهامة التي تتعلق بهذا الأمر كما هو موضح لكم.
المكرمة الملكية لشهر رمضان
يمكنك عن طريق كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على الامور التي تتعلق بشأن المكرمة الملكية لشهر رمضان التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية لكافة المتسفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، ويمكنك أن تتعرف على هذه المعلومات عن طريق التالي:
- وضحت وزارة الموارد البشرية في السعودية، بأن سوف يتم صرف المكرمة الملكية في أخر الأسبوع الثالث من شهر رمضان، أي يمكن في يوم 15 أو 17 من أبريل الموافق أيام 23 و24 من رمضان 1444.
- بالإضافة إلى ذلك فقد وضحت الوزارة أيضا بأن مبلغ المعلونة للفرد المعيل سوف يصل حتى 1000 ريال سعودي، ويصل مبلغ المعونة للتابع إلى حوالي 500 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك فقد وضحت الوزارة بأن يتم إضافة تلك المعونة لمساعدة المواطنين، وتوفير المساعدات المالية لهم بشكل كامل نظرًا لارتفاع الغلاء والمعيشة في الدولة.
- من ضمن المعلومات التي أفصحت عنها الوزارة، بأن يجب أن يكون المستفيدين من هذه المعونة، مستفيدين أيضا من الضمان الاجتماعي المطور او القديم، فهي مخصصة لهم هم فقط.
- يجب أن يكون متوافر لديهم كافة شروط الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعي.