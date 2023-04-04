يتمتع برنامج الحلم بشهرة واسعة في العالم العربي، المسابقة التي تتضمن حلم كل فرد يسعى لتحقيق أهدافه وأحلامه. هذه المسابقة تجمع بين الإثارة والتحدي، حيث يُطلب من المشاركين إظهار مواهبهم وخبراتهم في مجالات مختلفة على مستوى عالٍ من التنافسية، يتم تقديم جوائز مادية خلال شهر رمضان، حيث يمكن الاطلاع على الفرصة للفوز بـ منزل أحلامك وسيارة أحلامك، بجانب مبلغ نقدي قدره 5000 دولار ليتم اختلافه كل أسبوع، نقدم لكم اليوم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بمليون دولار من جميع الدول، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بمليون دولار من جميع الدول

تعمل قناة MBC على إشباع رغبات الكثير من العرب من خلال إشراكهم في مسابقة الحلم. أعلنت إدارة البرنامج عن مفاجأة كبيرة بانتظار المشاركين خلال شهر رمضان، الخميس 6 أبريل. يمكن للراغبين في الاشتراك الاشتراك عن طريق الرسائل القصيرة أو من خلال تطبيق دريم.

يتعين عليك إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة Dream أو حلم إلى الرقم المخصص لبلدك لتشارك في الحملة عبر الرسائل النصية.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد تطبيق حلم لتشارك في السحب الأسبوعية بقيمة جوائز تصل إلى 5000 دولار لكل فائز. وللدخول في السحب، يتوجب على المشارك أن يقوم بالإجابة على سؤال واحد بشكل صحيح من خلال التطبيق

بعد التسجيل في مسابقة الحلم، سواء عن طريق الرسائل النصية أو عبر تطبيق البرنامج، يتوجب عليك متابعة قناة MBC حتى تعرف مواعيد السحوبات وإعلان كافة المتسابقين الفائزين. سيتم الإفصاح عن المستخدمين المرابح لهم خلال بث البرنامج وأكثر من منصة إعلامية اجتماعية تخص قناة MBC.

تهدف مسابقة الحلم إلى تحفيز المشاركين والتشجيع على المشاركة فيها، حيث توفر فرصة للفائزين بالحصول على جوائز قيمة. ولذلك، يُنصح بضرورة التحضير جيدًا قبل الانضمام للمسابقة والبحث عن المعلومات اللازمة لإجابتها بطريقة صحيحة.

تعرض مسابقة الأحلام فرصة جديدة لتحقيق الطموحات وزيادة التفاعل مع المشاهدين من خلال حوافز ومكافآت كبيرة. لا تفوِّت فرصتك للانضمام والحصول على جوائز ثمينة، وابق على اطلاع دائم مع قناة MBC لتُطَّلِع على كل المستجدات المتعلقة بالمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يشترك المملكة العربية السعودية في الحملة باستخدام هذه الأرقام: 755505 من شبكة زين، و 650444 من شبكة موبايل، و 313131 من شبكة ليبار. يتم الانضمام لخدمة في مصر عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الأرقام التالية: 95450 من شبكة اتصالات، و 95450 من شبكة فودافون، و 95450 من شبكة أورانج. يمكن الانضمام إلى مسابقة الحلم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق إدخال رقم 6070 على شبكة الاتصالات، أو الاتصال برقم 3636. يمكن التسجيل في الحلم في الكويت عبر استخدام أرقام معينة لشركات الاتصالات مثل زين برقم 96922 وفيفا برقم 50640 وجي أس إم برقم 4141. تشارك البحرين في مبادرة “الحلم” بأرقام وصلات الإنترنت التالية: شبكة بتلكو 94000، وشبكة فيفا 98885. ستشارك العراق في مسابقة الحلم بالأرقام التالية: 2266 للخلية الآسيوية، 2180 لمن كورك و 2833 120 لشركة زين. يشارك المغرب في الحدث عبر الأرقام التالية: 9669 من شركة نوي و9669 من شركة أورانج.



جوائز مسابقة الحلم 2023