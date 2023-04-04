يمكن الوصول إلى منصة مدرستي عبر رابط تسجيل الدخول، حيث يستطيع الطلاب استخدام مزايا المنصة المتعددة، مثل شرح الدروس وإرسال وتسلم الواجبات، تحتوي منصة مدرستي على 45000 مصدر تعليمي وتأخذ بالاعتبار احتياجات كل طالب، نوضح لكم اليوم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 وطريقة دخول الاختبارات عبر madrasati office، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 وطريقة دخول الاختبارات عبر madrasati office

يستطيع كل طالب الوصول إلى صفحة تسجيل الدخول عندما يتصل بالإنترنت أو يحمل تطبيق مدرستي على هاتفه المحمول.

يتم طلب من الطالب في أول مرحلة التقدم لخدمات الموقع تعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق والتأكد من صحتها، وسيتم إرسال رسالة تحتوي على كود التحقق الذي يُمكن الطالب بواسطته الاشتراك في المنصة.

طريقة الدخول لاختبارات منصة مدرستي

تُقدِّم منصَّة “مدرستي” شروحًا لجميع الدروس لجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى توفير اختبارات دراسية يتم إجراؤها عن طريق المنصة الإلكترونية وذلك باستخدام الخطوات التالية

تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

يجري بعد ذلك النقر على رابط دخول منصة مايكروسوفت التعليمية.

تشديد الضغط على الامتحانات تليها تشديد الضغط على اختبارات مركزية.

يتم تدوين كافة البيانات المرتبطة بمدرستي مايكروسوفت.

بعد ذلك يتم النقر على الإرشادات والتوجيهات، ويبدأ حل الاختبار.

وفي النهاية يتم النقر على التالي.

طريقة استخراج البيانات من منصة مدرستي