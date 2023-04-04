يتساءل العديد من الأشخاص يومياً عن موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الثاني 2023 من وزارة التعليم، وبالتالي يرغبون في معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، نحن نتبع المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ونسعى جاهدين لإيفاد جميع الأوقات المتعلقة بامتحانات نهاية السنة لجميع فئات الصفوف الدراسية، وذلك استنادًا إلى القرارات الحالية التي أصدرها دكتور رضا حجازي.

امتحانات الترم الثاني 2023

إذا كنت تريد معرفة تاريخ امتحانات الترم الثاني عام 2023، فنأكد لك أن الترم سيبدأ في الحادي عشر من فبراير وسيستمر لمدة 96 يومًا دون أي إجازات رسمية ملغاة، يجري في نهاية العام اختبارات الفصل الثاني وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، التي تركز على فهم واكتساب المهارات المطلوبة من مناهج الدراسة المحددة للطلاب، يتضمن ذلك الطلاب المنتسبين للصف الرابع الابتدائي، الذين يطبقون النظام الجديد منذ العام الماضي، بالإضافة إلى أن مواعيد امتحانات صفوف النقل تختلف عن مواعيد امتحانات شهادة نهاية العام.

موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الثاني 2023 من وزارة التعليم

وفقا لأحدث التعديلات التي أدخلها وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، فإننا نقدّم لكم جدول مواعيد اختبارات صفوف النقل والشهادة المقرّرة في شهر مايو طبقًا للاستجابة للإجراءات الحالية. نسلّط الضوء على هذه المواعيد كما يلي