موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الثاني 2023 من وزارة التعليم
موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
يتساءل العديد من الأشخاص يومياً عن موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الثاني 2023 من وزارة التعليم، وبالتالي يرغبون في معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، نحن نتبع المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ونسعى جاهدين لإيفاد جميع الأوقات المتعلقة بامتحانات نهاية السنة لجميع فئات الصفوف الدراسية، وذلك استنادًا إلى القرارات الحالية التي أصدرها دكتور رضا حجازي.
امتحانات الترم الثاني 2023
إذا كنت تريد معرفة تاريخ امتحانات الترم الثاني عام 2023، فنأكد لك أن الترم سيبدأ في الحادي عشر من فبراير وسيستمر لمدة 96 يومًا دون أي إجازات رسمية ملغاة، يجري في نهاية العام اختبارات الفصل الثاني وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، التي تركز على فهم واكتساب المهارات المطلوبة من مناهج الدراسة المحددة للطلاب، يتضمن ذلك الطلاب المنتسبين للصف الرابع الابتدائي، الذين يطبقون النظام الجديد منذ العام الماضي، بالإضافة إلى أن مواعيد امتحانات صفوف النقل تختلف عن مواعيد امتحانات شهادة نهاية العام.
موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الثاني 2023 من وزارة التعليم
وفقا لأحدث التعديلات التي أدخلها وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، فإننا نقدّم لكم جدول مواعيد اختبارات صفوف النقل والشهادة المقرّرة في شهر مايو طبقًا للاستجابة للإجراءات الحالية. نسلّط الضوء على هذه المواعيد كما يلي
- سوف تُجرَى اختبارات الصف الرابع والخامس في المدرسة الابتدائية بين يوم الخميس المقبل الموافق للرابع من مايو، وحتى يوم الثامن من هذا الشهر.
- سوف يتم عقد اختبارات الصف السادس الابتدائي في الفترة من 9 إلى 11 مايو.
- سيتم إجراء امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 6 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 11 من نفس الشهر.
- سيتم إجراء اختبارات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 13 مايو وحتى يوم 18 من نفس الشهر.
- سيتم تنفيذ اختبارات الثانوية العامة بدايةً من 10 يونيو حتى نهاية 10 يوليو.
- سيتم إجراء اختبارات الدبلومات العلمية والنظرية اعتبارًا من يوم 20 مايو وحتى يوم 7 يونيو.