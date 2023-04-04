قد اقترب موعد الامتحانات النهائية للفصل الثاني في مدارس كافة المراحل التعليمية في مصر، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تاريخها في شهر مايو المقبل، تم تداول شائعات حول تقديم الامتحانات في شهر أبريل، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فيما يتعلق بالجامعات، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد انتهاء السنة الدراسية بفارغ الصبر، ونقدم لكم اليوم موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل والجامعات وفقا لوزارة التعليم ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل والجامعات وفقا لوزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني سوف تجرى في شهر مايو، بعد عودة الطلاب من إجازة عيد الفطر المبارك لتسهيل الأمور بالنسبة للطلاب. يُتوقع تغيير موعد اختبارات صف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي حيث سوف تبدأ في 6 مايو، من المتوقع أن يبدأ الامتحان الترم الثاني للصفيّ الأول والثانويّ الثاني في السادس من مايو، وقد تم الإعلان عن موعد بدء امتحانات الدبلومات في التخصصات المختلفة في 27 مايو.

تم إصدار جدول امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث سيبدأ أول امتحان يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

بخصوص التعليم في الأزهر، أصدرت الإدارة بياناً يعلن عن بدء الامتحانات للطلاب من الصفوف الابتدائية حتى الصف الخامس والصفين الأول والثاني في المرحلة الإعدادية في يوم 29 من شهر أبريل وحتى 6 يونيو، تبدأ الامتحانات الابتدائية في الفترة من 20 مايو حتى 25 مايو، والامتحانات الإعدادية سوف تبدأ في يوم 20 مايو وسوف تنتهي في يوم 27 مايو، بينما سيكون بدء امتحانات درجة أولى وثانية ثانوية في يوم 7 مايو و سيلقى نهايته في 16 مايو.

موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات

لم يتم الإعلان عن موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات من قبل وزارة التعليم العالي، ولكن يترقب المتوقع أن تنطلق الامتحانات في نهاية شهر مايو أو في بداية شهر يونيو، حسب الجداول التي تصدرها كل كلية أو معهد، كما تم الإعلان عن موعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني في جميع كليات جامعة الأزهر في المحافظة والأقاليم المختلفة، ستبدأ الامتحانات يوم السبت 3 يونيو 2023، وستنتهي جميعها في 29 يونيو.